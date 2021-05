– Vi tar en stille markering

Siste nytt

– De fleste bøndene i Oppdal driver hysdyrhold har det travelt nå, for det lammes og kalves overalt. Vi har ikke kapasitet til å springe ut og markere oss, for vi har dyr å passe på. Dessuten er det koronatid, så vi kan ikke til med å samle folk, sier Anne Line Killingtveit til OPP.

Jordbruksforhandlingene, som ikke rakk å komme til noe forhandlingsbord, før bruddet var et faktum gjør at bondeopprøret nå også kommer til syne i Oppdal. Dog på en litt stillferdig måte, ifølge bondelagslederen, som opplyser at de som vil være med på den litt uvanlig markering nå har mulighet til det.

– De kan møte opp utenfor Felleskjøpet der vi står klar til å ta imot støvler mellom 12 og 12.30 i dag, sier Killingtveit.

Hun utdyper at det med å bruke støvler til å minne folk på verdien av bonden og landbruket, er en ide unnfanget i Oppdal, som nå er i ferd med å spre seg langt utenfor kommunegrensa.

– Vi tenker å sette støvlene opp i rekke lags vegkanten ved innfartsårene som en litt stille markering. Men vi har ikke tenkt å la støvlene stå; de fjernes utpå ettermiddagen en gang.

– Tror du folk skjønner dette?

– Ja, etter at forslaget kom fra Oppdal skjer det i hele Trøndelag nå, forteller Killingtveit og svarer følgende på spørsmål om hva hun håper å oppnå:

– Jeg håper folk ser støvlene og reflekterer litt rundt verdien av de som bruker støvlene, hva bønder tilrettelegger og gjør for fellesskapet i tillegg til å produsere mat. Det er så mye av den jobben som ikke er målbar, da den foregår 27/7/365. Der har du en liten del av det store bildet som gjør at det er så vanskelig å sette "lønn" til oss i landbruket,

Bondelagslederen forteller til OPP at hun allerede har plassert to par støvler like ved innkjørselen til gården sin, som ligger like ved E6 på Fagerhaug.

– Her har vi satt ut et par barnestøvler for hun som skal ta over gården, og et bar store støvler. Dette er ment som en påminnelse og en vekker om betydningen av det norske landbruket. Folk har mulighet til å resonere litt, og du kan jo tenke deg om støvlene forsvinner, som er synonymt med hva som forsvinner om bøndene gjør det, sier bondelagslederen.

Hun minner om hvilken betydning landbruket har ikke bare for norske bønder generelt, men for Oppdal.

– Der representerer landbruket en verdiskaping som gir store og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det er landbruket som gjør at det er vakkert her, og som gjør at folk har lyst til å bygge hytte her. Det er landskapet og miljøet som gjør at de kommer hit.

Bondelagslederen forsvarer ordningene med kjøttsamvirket, som innebærer at produsentene nå innordne seg både volumbestemmelser og priser satt av henholdsvis Nortura og Tine. Killingtveit peker samtidig på at gapet mellom det varene koster i butikken og det bonden får betalt blir større og større.

– Og det tilbudet som kom fra staten nå, hadde praktisk talt ikke utgjort noen forskjell for sauebøndene, sier bondelagslederen, som selv er sauebonde.