Pengeknipe for landhandel: – Kassa er snart helt tom

Richard Sandnes er økonomiansvarlig i styret for Stiftelsen Vognildsbua, og legger ikke skjul på at situasjonen for museumslandhandelen er alvorlig.

Etter et drøyt år med strenge antallsbegrensninger på arrangement, har inntektene stupt så kraftig at den trivelige møteplassen ute i Midtbygda nå står i fare for å måtte stenge helt.

– Det som er inntektsbringende hos oss har vært aktiviteter ut over kafeen vi har åpen. Vi har verken hatt pubkvelder eller quizkvelder på over et år. Det bruker vi å ha en gang i måneden, og når vi ikke har det, bortfaller vesentlige inntekter, sier Sandnes til OPP.

Han viser til at omsetningen ved Vognildsbua under normale forhold ikke er større enn at det bærer seg akkurat.

Musikkfestivalen

– Vognildsbua musikkfestival har vært fantastisk å ha med, og med overskudd fra den har vi klart oss fram til nå. Uten musikkfestivalen hadde vi ikke gjort det, sier Sandnes og legger til at de har klart å holde det gående fram til nå takket være en brukbar kontantbeholdning.

Men den har krympet så kraftig det siste året at kassa vil være helt tom innen mai er over, slik situasjonen nå er.

En følge av nedstengningen (grunnet smittevernbestemmelsene) er at planlagt vedlikeholdsarbeid, som blant annet opprusting av en pipemur, er utsatt, ifølge Sandnes.

– Det hadde vi ikke penger til, sier han til OPP.

Den stramme økonomien har ført til at det bare har vært åpen kafé på lørdagene; takket være frivillige som har stilt opp.

– De gjør en fantastisk innsats, men det er begrenset hva vi kan ta inn på kafeen i løpet av en lørdag, sier Sandnes.

Falt utenom støtteordningene

Vognildsbua har falt helt utenfor de statlige støtteordningene med kompensasjonsmidler.

– Vi har ikke vært i søkerposisjon til noen av kompensasjonsordningene som har vært. Det skyldes at vi ikke har vært registrert i foretaksregisteret. Vi er en stiftelse og står i stiftelsesregisteret. Derfor ble i veldig glad da kommunen lyste ut en mulighet for oss om ikke har kunnet søke, nå kan gjøre det.

Kommunedirektøren går i sin innstilling til formannskapet tirsdag inn for å gi 30.000 kroner til Vognildsbua, av de drøyt 600.000 kronene som kan deles ut i første koronapakke. Senere i vår har Oppdal kommune ytterligere 1,8 millioner.

– Vi har søkt om 70 000 kroner, det har vi gjort rett og slett for å kunne betale løpende utgifter fram til sommeren og for at vi skal kunne kjøpe inn noen varer til sommeren. Varebeholdningen er nemlig tom, og når vi i tillegg må betale løpende faste kostnader går det ikke i hop.

Sandnes legger til at Vognildsbua også har søkt om Spleis-støtte på Facebook

– Der har vi nå fått inn 15 000 kroner. Det er til stor hjelp, og det er så artig å se at det er så mange som gir støtte til Vognildsbua enten de er med på Spleis, gir gave eller kommer hit og bruker penger.

Sommerjobb

Vognildsbua, som fra gammelt av har vært en landhandel, har bevart utsalget sitt intakt og holdt åpent i sommerhalvåret. Noe som har gitt sommerjobb til ungdommer, men som Sandnes nå er redd ikke lar seg gjøre.

– Vi har et ønske om å kunne gi sommerjobb til ungdom også denne sommeren. Men da har vi behov for å få støtte til å komme i gang med det. Vi tør ikke utlyse noe nå før vi vet sikkert at vi kan ta på oss forpliktelsene.

Kommunen skal behandle andre koronapakke i juni.

– Får vi et positivt svar, vet jeg at vi kan gå i gang med å planlegge sommersesongen. Får vi et negativt svar, vet vi at vi ikke har mulighet til å kunne drive i sommer. Men jeg er optimist.

Håper på festival

Vognildsbua musikkfestival, ble som kjent kansellert i fjor; men samtlige av de bookede artistene var klare på at de gjerne ville komme til årets festival, om den blir noe av. Arrangementet er satt opp i kalenderen 6. og 7. august, ifølge festivalsjef Gina Hindseth, men hun tør ennå ikke love helt sikkert om den blir noe av.

– Artistene er booket, men det er vanskelig å si noe helt sikkert om vi får lov til å gjennomføre. Det er rett og slett opp til myndighetene.

Per i dag er det lov å samle 200 personer på et utendørsarrangement.

– Hvilke artister er booket?

– Torgeir Waldemar, JohnDoe, Kristian Kristensen, Ida Jenshus, Bönkers, Valkyrien Allstars og "Meg og kameraten min" til familiedagen.