Spaden i jorda for Burger King

Siste nytt

Burger King kan endelig realisere planene om restaurant i Oppdal, mer enn ett år etter at de opprinnelig hadde tenkt å bygge. Da ble planene satt på hold som følge av koronapandemien.

Søknaden til Oppdal kommune kom helt på tampen av mars i år, og siden den kom mer enn ett år etter forrige søknad, betød det at alle nabovarsler måtte sendes ut på nytt.

Saksbehandler Andreas Rise skriver i en epost til søkeren Archus Arkitekter at Oppdal kommune prioriterer saker som omhandler næringsbygg/arbeidsplasser.

– Dersom ny søknad ikke har alt for mange endringer er dessuten det meste av vurderingene gjort ved forrige søknadsbehandling og saksbehandlingstiden vil sånn sett være raskere enn vanlig, skriver han.

Nå er nabosøknadene kvittert for igjen, men det står fremdeles igjen noen detaljer før byggesøknaden er endelig godkjent.

Kjeden har blant annet søkt om å få bygge restauranten i én etasje, istedet for to som er kravet i reguleringsplanen. Enhetsleder Ane Hoel sa til OPP i april at flere næringsbygg i samme etasje har fått slik tillatelse, som Møbelringen og Europris.

Burger King søker Statens vegvesen om å få sette opp et sju meter høyt Pylon-skilt på tomta som ligger kloss ved E6. Opprinnelig hadde de tenkt at skiltet skulle være ti meter høyt.

På parkeringsplassen som rommer 20 biler har burgerkjeden søkt om å få sette opp fire ladestasjoner for el-bil.

Det er også stilt som krav at det bygges fortau fra sentrum og ut til restauranten.

Administrerende direktør i Kings Food As, Rune Sandvik, sa til OPP 17.mars i år at han håper restauranten kan bli ferdig til høsten. Han estimerte at det vil ta fire-fem måneder fra kjeden har fått byggetillatelse til restauranten står ferdig.