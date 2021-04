Casher inn 8 millioner på god strømhandel

Siste nytt

I et år med rekordlave strømpriser økte TrønderEnergi produksjonen av fornybar energi fra 1970 GWh i 2019 til 2318 GWh 2020. En vellykket prissikringsstrategi bidro til at det det trønderske konsernet oppnådde en pris på 16,7 øre per kilowatt.