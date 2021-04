Koronasmittet satt i karantene

Siste nytt

Vedkommende har vært i innreisekarantene siden 15. april. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter, og en person i samme husstand som den smittede er satt i smittekarantene.

Det melder Oppdal kommune i en pressemelding torsdag formiddag.

Koronagruppen vil anmode om at alle fortsatt bruker munnbind når de er på offentlige steder, og at man har lav terskel for å teste seg ved symptomer.

Det oppfordres også til å unngå unødvendige reiser.

Denne uka vaksineres personer i aldersgruppen 70 og 71 år, og noen 69-åringer, tilsammen 216 personer.