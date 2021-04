Ber kommunen ta over underskuddselskap

Siste nytt

Ledelsen i Vekst Oppdal Holding AS ber kommunen ta over aksjene og selskapet Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS). Selskapet har de siste årene gått med store underskudd.

Torsdag fikk politikerne vite hvorfor - da styreleder Arne Braut i Vekst Oppdal Holding AS og daglig leder Johan Veggen orienterte om økonomien i selskapet som står bak utbyggingen av det nye felles legesenteret i Oppdal.

Det ble åpnet i fjor sommer, og har ikke gjort økonomien i ODMS bedre.

Vekst Oppdal Holding AS eier selskapene Vekst Oppdal, Oppdal treningsenter og Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS).

To av dem går med solide overskudd, det gjør ikke ODMS.

Vekst Oppdal hadde i 2020 inntekter på 13 millioner og et driftsresultat på 63 000 kroner, og en egenkapital på 13 millioner.

Selskapet driver med attføring gjennom arbeidstrening, kompetanseutvikling og livstilsveiledning.

– Det har i alle år gitt overskudd og er et solid selskap, understreket Veggen.

Oppdal Treningssenter hadde 3,7 millioner i inntekter i 2020, med et årsresultat på 57 000 kroner. Omsetningen gikk med 330.000 kroner fra 2019, og resultatet ble svekket. Veggen er likevel fornøyd.

–Vi har klart å få et positivt resultat i et spesielt år for bransjen med nedstengninger og begrensninger.

Oppdal distriktsmedisinske senter ble tatt over av Vekst Oppdal Holding i 2018.

– Vi klarte ikke å få selskapet til å gå i balanse, og det var før byggingen av legesenteret. Da måtte vi se på om vi skal gjøre grep, sa Veggen.

I 2020 hadde selskapet driftsinntekter på 4,6 millioner, med et underskudd på 380 000 kroner som er en dobling av underskuddet fra året før. På tre år er samlet underskudd på nesten 600 000 kroner.

Kan ikke dekke underskudd

Søsterselskapet Vekst Oppdal derimot gir altså overskudd, og har solid egenkapital. Men selskapet kan ikke utbetale utbytte.

– Det er heller ikke tillatt å ta av egenkapitalen i Vekst Oppdal for å dekke underskudd i ODMS, presiserte Veggen.

Som en tiltaksbedrift kan det heller ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet som ikke er attføring eller varig tilrettelagt arbeid.

Vekst Oppdal står i dag som eier av Spiskammerset og kontorlokalene i 2. etasje over treningssenteret. Ifølge Veggen må dette lokalet overføres ODMS for å få én eier på hele anlegget og unngå å bryte reglene for attføringsbedrifter.

Veggens dilemma er ikke bare underskuddet, det er også at driften av ODMS stjeler fokus fra kjernevirksomheten i selskapet som er attføring.

– Eiendomsforvaltning krever erfaring og kompetanse og vil kreve ansatte med slik kompetanse, sa Veggen.

Styret vedtok i desember å tilby aksjene i ODMS til Oppdal kommune og be om en ekstraordinær generalforsamling.

Formannskapet tok informasjonen fra vekst Oppdal til orientering uten å kommentere saken noe mer. Men i løpet av våren må trolig politikerne ta stilling til om kommunen skal ta over aksjene og driften av Oppdal Distriktsmedisinske Senter.