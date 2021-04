Gjenåpner skolene mandag

Siste nytt

I en pressemelding skriver Midtre Gauldal kommune følgende:

Så langt i dag har vi ikke fått beskjed om nye smittede.

Tallet på nærkontakter i smittekarantene er finregnet, og tallet er 512. Det er nå snakk om kun et fåtall som er i ventekarantene, siden man går ut av denne typen karantene når nærkontakten man deler husstand med tester negativt første gang.

Vurdering av situasjonen:

At vi nå ikke har nye smittede, er ikke uventet. Dette fordi vi har gått inn i en fase i utbruddet hvor testvolumet er lavt, men det betyr også at det ikke er mange som har utviklet symptomer med behov for test så langt i sin smittekarantene. Dette er meget bra.

Vi må imidlertid være forberedt på at vi kan få nye tilfeller fortløpende - det har gått fire dager siden mye ble stengt på onsdag, og ut fra vanlig inkubasjonstid for sykdommen vil man fortsatt kunne utvikle symptomer hvis man rakk å bli smittet innen da. Det er imidlertid usannsynlig at smitten har rukket å spre seg i ytterligere flere ledd.

Dersom ikke noe dramatisk skulle endre seg, kan vi derfor anta at vi rakk å sette inn de kraftfulle smitteverntiltakene i tide. Dermed føler vi oss også trygge på at det er forsvarlig blant annet å åpne skolene, på rødt nivå, over helga.