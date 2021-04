–Pandemien er vanskelig for mange unge

Siste nytt

Hvert år får ungdomsrådet en sum penger de selv velger hva de ønsker å brukte til. Politikerne har ingen styring over hva de bruker disse til, men kan bidra med å legge frem forslag.

– Med årets penger ble det en diskusjon på hva pengene skulle brukes til, og det var foreslått nytt datatautstyr til ungdomsklubben, forteller Tore Aasheim, som er kommunerepresentant i ungdomsrådet.

Han forteller at han, og de andre voksne tilstede ble overrasket da diskusjonen snudde og ungdommene i stedet ønsket seg et lignende besøk som det de hadde fra «Helsesista».

Utenforskap, ensomhet og selvmordstanker er temaer som er viktigere enn noen gang.

For mange unge har pandemien ført til mye mindre sosial kontakt enn tidligere, derfor kom ønsket om å få besøk av Else Kåss Furuseth.

– Else har selv opplevd selvmord tett på, og det er et kjempeviktig tema å snakke om, sier Aasheim.

Ungdomsrådet bestemte seg derfor for å gi de 50.000,- videre til Oppdal Frivilligsentral, og øremerket pengene til et slikt formål. Derfra var veien kort til frivilligsentralen og ungdomsrådet i Rennebu som også ønsket å være med på prosjektet.

Lokale ressurspersoner

19.mai kommer Kåss Furuseth på besøk i både Oppdal og Rennebu. Hun starter med utdrag fra sine to forestillinger «Kondolerer» og «Gratulerer» før det blir en sofaprat hvor ungdommene kan stille spørsmål til henne. Tilstede vil det også være helsepersonell.

– Else var klar på at hun ikke er en helseperson, men en komiker med livserfaring. Det er viktig at vi også vise frem ressurspersonene vi har lokalt, som ungdommene kan henvende seg til senere om de har behov for det, sier Aasheim.

– Det at hun er en kjent skikkelse hjelper på å avdramatisere det å spørre om hjelp, sier Maj Britt Svorkdal Hess i Rennebu Frivillighetssentral.

Ungdomsrådene kommer til å samle opp spørsmål i forkant, og stille spørsmålene under sofapraten. Dermed kan elevene som lurer på noe få være anonyme.

– Vi oppfordrer ungdommene til å henvende seg til oss med sine spørsmål i forkant. Under besøket vil vi også ha et telefonnummer hvor det er mulig å sende inn spørsmål vi vil ta opp underveis, forteller Eirin Engdal og Eirin Foss i Oppdal Ungdomsråd.

