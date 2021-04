Siste nytt

– Kjempeartig! Det har vært mange gode skiløpere som jeg har hatt litt med å gjort. De står på å trener og viser at det går an. Det handler om at de har jobbet hardt for de de driver med over tid. Da er det kjempebra at de lykkes, sier trener Hallgeir Vognild til OPP etter siste NM-løp.