Curlingpappa om OL-drømmen: – Det blir et bikkjeslagsmål

Stig Høiberg er curlingveteran i Oppdal og har mange år bak seg som trener og spiller. Han er far til Norges toer i VM, Markus Snøve Høiberg, og følger med Norges kamper på nett og TV. Det har til nå vært mange hyggelige kamper – inntil i natt.

Tyskerne sto med fem strake tap, Norge med fem strake seire. Likevel ble det tysk seier.

– Tyskerne har et ungt lag, som har gjort det bra, men de har vært uheldige. Senere på kvelden holdt de på å ta Skottland, påpeker Høiberg overfor Radio E6.

Han er imponert over det norske laget som har lite kamptrening etter et helt år uten internasjonal matching. De ankom Canada uten å ha trent sammen på et par uker på grunn av koronarestriksjonene i Viken før påske.

Norge stiller med et sammensatt lag, selv om Steffen Walstad spilte for Team Minera Skifer i fjor. Tre oppdalinger er med, foruten Høiberg og Walstad er også Eirik Mjøen med som reserve. Han har ennå ikke spilt i Calgary.

Thomas Ulsrud er ikke med i VM, det er derimot veteranen Torger Nergård.

Han er god å ha, mener Høiberg.

– Han er den som beholder roen og har alltid kloke vurderinger, mener Høiberg.

Tror på OL-billett

VM til nå har inneholdt flere overraskende resultater. Samtidig med at Norge tapte for tyskerne, gikk hjemmefavorittene Canada på en stjernesmell mot Sør-Korea. Dermed er Norge det eneste laget i VM med kun ett tap så langt.

– Alle land er usikre på grunn av få turneringer. Derfor er det mange overraskende resultater og ikke så stabilt spill som det pleier å være.

Målet er å bli blant de seks beste, det gir sluttspill og ikke minst OL-billett til Beijing i 2022. Sønnen Markus var med som reserve under OL i 2014.

– Det blir et bikkjeslagsmål helt inn. Jeg har stor tro på at det går, sier Høiberg. Han mener Canada, Sveits, Skottland og Sverige som alltid er blant favorittene.

– Nå har vi slått Sverige, og på en god dag hamler vi opp med de andre favorittene også. OL-vinnerne USA blir tøffe og så må vi håpe at vi kan ta Italia og Russland som vi er jevne med.

Norge har fem seire før møtene med Japan og Sveits i kveld.

– Norge må nok ha åtte seire, men sju kan holde, spår Høiberg overfor OPP.