Bilfører tatt to ganger i samme kontroll

På Twitter skriver politiet i Trøndelag at de delte ut 26 forenklede forelegg for hastighetsovertredelser og ett for mobilbruk da de hadde trafikkontroll på Berkåk første påskedag. Høyeste hastighet målt var 77 km/t i 60-sonen.

Videre skriver politiet at en bilfører fikk to av foreleggene da han ble målt til over tillatt hastighet to ganger i løpet av kontrollen.