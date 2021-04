Kos deg med en lang frokost, finværet kommer utover dagen

Siste nytt

I Oppdal er store deler av stamløypenettet kjørt opp påskeaften. Blant annet har Dale Maskin kjørt fra Grøtsetra over Skaret, om Langtjønna, Solløypa og rundt Raudhovden. Også på Grøtsetra er det ferske skispor i dag.

Arnt Erik Dale ved Dale Maskin forteller at løypene har blåst igjen mye siden i går. Det er noe vind i dag også, men Dale tror de fleste tråkkemaskinsporene holder seg bra utover dagen. I fjelløypene tror han imidlertid at det vil fyke igjen en del.

- De som skal reise til fjells må være litt robuste, så en må ikke sende i vei små unger. Det blir nok en fin dag for dem som tåler litt vind og blåst, sier Dale om løypene i fjellet.

Dale Maskin har også kjørt opp løyper på Nerskogen påskeaften. Langfredag kjørte de opp 105 km løyper på Nerskogen - da holdt de på lenge for å få ned snøen igjen, forteller Dale. Påskeaften har tråkkemaskinføreren på Nerskogen planer om å kjøre forbi Granasjøen og tilbake.

- Det blir litt mindre kjørt enn i går, men det er mange km og mil med sammenhengende løyper å boltre seg på. Jeg får oppfordre folk til å komme seg ut, barnefamilier får holde seg i skogen.

Hallvard Storli tar seg også en runde med tråkkemaskina påskeaften.

- Jeg får se om det blir noen tur rundt Høa eller ikke, det vet jeg ikke enda. Det blir i alle fall kjørt ut mot Tovatna. Er været greit kjører jeg rundt Høa også, men med et lite forbehold. Det har vært litt vær i går, så det er greit å kjøre opp igjen litt, sier Storli.

Han forteller at det var en del folk i skisporet i Storlidalen i går, men at det ikke like stor utfart som på en finværsdag.

Denne lørdagen er det også ferske skispor å finne i Rennebu. Løypa Innset-Ulsberg kjøres opp i skrivende stund, og både på vest- og østsida av Berkåk blir det nyoppkjørte skispor.

Kjetil Værnes forteller at de allerede har kjørt ferdig 3 mil med løyper.

- Da er det bare å få i seg frokosten og ha seg ut, sier han.

På skisporet.no kan du til enhver tid se hvilke skispor som kjøres opp nær deg.