To biler havnet i grøfta

Siste nytt

Langfredag mottok politiet melding om en utforkjøring på Festavegen. Operasjonsleder Jørgen Lesund ved Trøndelag politidistrikt forteller til OPP at to biler var involvert i uhellet. De to bilene hadde kjørt ut av veien. Ingen av dem holdt høy hastighet, og de hadde ikke kollidert med hverandre. Ingen personer ble skadet, og sjåførene ordnet selv med berging. Det oppstod heller ingen skade på tredjemanns eiendom.