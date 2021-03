Slipper gammel låt med dansk mann

Siste nytt

Fredag 26. mars slippes «Hurts So Good (Maximillian & Kina Version)», hvor Astrid S gjør duett med Maximillian, mens Kina har gitt låten en helt ny lo-fi produksjon. Det danske stjerneskuddet Maximillian har sanket inn over 100 millioner strømninger på Spotify bare i 2020, og solgte dermed til trippel-Platina på Filippinene med singelen «Beautiful Scars». Kina er den italienske produsenten som har strømmet over en halv milliard ganger med hitsingelen «Get You The Moon». Den originale hitlåten «Hurts So Good» har i år hatt utrolig suksess i Sørøst-Asia, og gikk blant annet inn på Topp 10 på Spotify i Indonesia.