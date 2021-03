Oppdalsoppfinnelse: – Det er ingen som har noe tilsvarende i verden

Siste nytt

Systemet, som går under benevnelsen Elo-care, er utviklet av Elotec i Oppdal. Ideen skal sikre arrestanters sikkerhet inne på cella. Det skjer ved at en sensor i taket registrerer om den innsatte puster eller ikke. Registreres unormal eller ingen pust, går en alarm inne på vaktrommet. Der viser et skjermbilde «lav respirasjon på celle 10 (eksempelvis)», og gjør at arrestforvarer umiddelbart kan gå og sjekke hvordan det står til med arrestanten.

Systemet, som har vært benyttet ved sentralarresten i Trondheim siden 2016, har innfridd forventningene ifølge Helge Busch Iversen, seksjonsleder ved sentralarresten.

– Dette systemet har vi kjempet for å få, for det er med og sikrer de innsatte og er til stor hjelp for de ansatte, sier Busch Iversen til OPP.

De første sensorene ble montert i fire celler sommeren 2016; senere har utstyret blitt montert i samtlige 22 celler ved sentralarresten i Trondheim. Erfaringene med systemet gjør at seksjonslederen ikke er i tvil om at dette er noe som bør installeres i arrestene i alle større byer i landet.

– Systemet fungerer; vi er glade for at vi har det. Det er etterlyst av flere politidistrikt, og er et veldig godt supplement til overvåking; det anbefales, slår Bush Iversen fast.

Lang og grundig testing

Elo-Care-systemet er installert også i arresten i Steinkjer og senere i Bergen. Også tre nybygde fengsler i henholdsvis Froland, Evje og Mandal, har anskaffet systemet, ifølge Elotec-gründer Jan Kleven.

Systemet har imidlertid vært omdiskutert sett fra et personvernperspektiv. Regjeringen møtte regelrett motbør under behandlingen av Stortingsproposisjon 143 L, der denne formen for overvåkning av innsatte ble foreslått innført som en del av omorganiseringen i kriminalomsorgen.

«Siden år 2000 har det årlig vært mellom to og elleve selvmord blant innsatte i varetekt og under straffegjennomføring. Selv med gode rutiner for å forebygge selvmord og overdosedødsfall i fengsler, forekommer det slike dødsfall. Faren for selvmord gjør seg særlig gjeldende under varetekt og i de første ukene etter innkomst i fengselet», lyder det i regjeringens stortingsproposisjon §143, punkt 8.1. Her heter det videre at kriminalomsorgen er forpliktet til å forebygge dødsfall blant innsatte i fengsel, og at fordelene ved bruk av tekniske hjelpemidler i den forbindelse er åpenbare.

Etter at Stortinget avviste forslaget i første behandlingsrunde ble det vedtatt 18. februar.

«Kriminalomsorgen kan installere teknisk utstyr på innsattes rom som varsler dersom pust- og bevegelse avviker fra det normale, for å avverge fare for liv og helse»





Jan Kleven medgir at det har vært både en tidkrevende og svært kostbar utvikling.

Han er glad for at han fikk anledning til å presentere systemet for statsminister Erna Solberg da hun besøkte Oppdal i september i fjor, og han konstaterer at besøket nå har gitt resultatet Kleven hadde håpet på.

– Erna var her, og da fortalte vi om systemet og at vi bare manglet lovendringen, sier gründeren.

Etter at lovendringen nå kom, er gründeren glad for at de endelig kan se fram til å i første omgang få dekket utviklingskostnadene.

– Vi har investert mange millioner i dette, og det å få tilbake dette gjennom salg, er et første mål, sier Kleven og tilføyer at utviklingen av Elo-Care både har skapt og kommer til å skape flere arbeidsplasser.

– Det har allerede medført tre arbeidsplasser og vi har nå ytterligere to i Trondheim som jobber med dette.

Kleven legger til at systemet er allerede solgt til Finland. Etter at det nå blir tillatt brukt i kriminalomsorgen her i landet, handler det bare om å begynne med salgsarbeidet og sikre at leveringskapasiteten er på plass.

– Det som er målet vårt er å få dette på plass i alle landets fengsler og arrester. Vi ser at også utenlandske aktører nå begynner å melde sin interesse, sier Kleven og legger til:

– Det er ingen som har noe tilsvarende i verden, så det tilsier dette at det ligger et voldsomt potensial her. Det er bare et spørsmål om vi skal tørre å skalere opp.

Selv om det bare har gått en knapp måned siden Stortinget godkjente overvåkningsystemet, har vedtaket allerede skapt respons, ifølge Kleven.

–Tunga fengsel har tidligere fått et klart nei. Nå har de bedt om tilbud. I tillegg har vi montert i Bergen.

– Blir lagt merke til utenfor landegrensene

Petter Dalen er prosjektleder i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og har vært en pådriver for å få godkjent systemet i kriminalomsorgen. Han forteller til OPP at det i forbindelse byggingen av Agder fengsel, ble prosjektert inn med tanke på å kunne brukes i cellene.

– Vi reiste til Trondheim for å se på systemet i arresten der. Da var det ikke hjemmel for bruke systemet. Etter lovendringen i Stortinget går dette til Justisdepartementet; som har oss i KDI til å utarbeide retningslinjer til loven.

– Må disse retningslinjene være på plass før dere får brukt systemet?

–Ja, og det er installert i 66 celler i Agder-fengslene. De er klare til bruk straks retningslinjene er på plass.

– Hva slags potensial ser du for deg at dette systemet har?

– Potensialet er å redde liv, og systemet kan installeres i alle bygg som rehabiliteres, sier Dalen. Han tilføyer at det å ettermontere systemet i i alle nybygg og fengselsplasser som rehabiliteres blir både krevende og kostbart, ettersom det handler om totalt 3830 fengselsplasser, ifølge Dalen.

Han er ganske overbevist om at systemet kommer til å bli lagt merke til utenfor landegrensene.

– Norsk kriminalomsorg er ganske fremtredende i verden. Alle nyvinninger i vår kriminalomsorg blir lagt merke til, sier Dalen.

– Jeg vil også framheve samarbeidet vi har hatt med Elotec; de har vært veldig løsnings-og resultatorientert, skynder Dalen seg med å tilføye.

Jan Kleven gir på sin side Dalen en del av æren for at systemet nå er godkjent.

– Vi er kjempehappy med det, og systemet har slett ikke bare har betydning for de som er fengslet. Fra medarbeidere ved arresten i Trondheim har vi fått høre at systemet ikke bare representerer en trygget for arrestantene, det har også hevet HMS-nivået vesentlig for de ansatte.