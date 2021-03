Rennebu: Unngå å dra til Oppdal

Siste nytt

Det går fram av en pressemelding fra Rennebu kommune onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen er vedtaket i Oppdal om å stenge ned virksomhet i Oppdal fra midnatt 17. mars på grunn av den uoversiktlige smittesituasjonen med den britiske virusmutasjonen.

Rennebu kommune peker på den nære forbindelsen med Oppdal både geografisk, men også fordi mange pendler mellom kommunene i forbindelse med jobb og fritid.

Kriseledelsen er bekymret for situasjonen og kommer i pressemeldingen med anbefalinger for å minske risikoen for å få smitten til Rennebu.

Unngå unødvendige ærend til nabokommunen både på fritid og i jobbsammenheng.

«Har du mulighet til hjemmekontor anbefaler vi på det sterkeste at du benytter det. I tillegg anbefaler vi digitale møter der det er mulig.»

Nødvendige ærend som lege- og tannlegebesøk kan gjennomføres, men det anbefales å bruke munnbind og følge de vanlige smitteverntiltakene.

Rennebu kommune endrer samtidig reglene for besøk ved sykehjemmet fra 17. mars og til over påske. Det blir ikke lov med besøk av pårørende fra områder med høyt smittetrykk (røde områder).

Rennebu hadde et nytt smittetilfelle denne uka, men vedkommende er ikke bosatt i Rennebu.

I uke 11 har Rennebu satt 46 doser med Pfizer og har vaksinert aldersgruppen 79 år og eldre. Neste uke fortsetter vaksineringen for aldersgruppen 78 og yngre.