Meldingen kom klokka 14.09 om at E6 over Dovrefjell er stengt. Det blåser kraftig i Oppdal onsdag, og værvarselet kan du lese her:

Vinden vil øke på utover ettermiddagen, og vil være på det sterkeste i natt og torsdag morgen både på Nerskogen, i fjellområdene i Trollheimen og i Drivdalen som vil merke uværet mest torsdag morgen.