Skifter navn og utvider

Det er Rennebu Enspire skole som nå skifter navn tilbake til Voll skole, som den også het da den var offentlig skole.

Rektor Heidi Reitås Sæther forklarer hva som er årsaken:

– Da vi startet opp som friskole måtte vi ha en godkjenning fra utdanningsdirektoratet på en læreplan. Da kjøpte vi rettighetene fra Enspire Norge på deres læreplan, sier hun til Radio E6.

Nå har det vært en ny reform, som heter fagfornyelsen, og da må alle læreplaner oppdateres.

– Så nå har vi jobbet fram og fått godkjent vår egen. Og da følger det et navnebytte.

I et vakum

Navnebyttet skjer allerede nå, forklarer hun.

– Fagfornyelsen trådte i kraft i august. Vi har vært i et vakum på gammel læreplan, men nå er den nye godkjent, og da går vi rett på.

Hun forklarer at denne skolen er veldig lite forskjellig fra offentlig skole.

– Den største bekymringen for en del er at vi ikke er friskole lenger, men det er vi. Entreprenørskap er fortsatt vår offentlige profil. Vi har med alt som hører til i læreplanen, med alle nasjonale prøver og eksamener, alle plikter og rettigheter, forklarer hun.

– Vi har bare ett ekstra fag på læreplanen som kalles entreprenøskap.

I dag er det 36 elever ved skolen.

Når det nå blir ungdomsskole så er det nytt for alle.

– Alle ungdommer har vært samlet på Berkåk i alle år, så det er helt nytt at det skal være ungdomsskole i Vollagrenda. Vi har gått noen runder med oss selv, innrømmer hun.

Det er sterke ønsker om et ungdomsstrinn som har ført til beslutningen.

– Noen velger å søke til Berkåk for et større sosialt etablert miljø, mens noen ønsker å bli igjen her. Så det blir spennende å se hvordan det blir, sier hun.

Hun tror det blir flest åttendeklassinger til høsten, og det kan bli en 4-5 stykker.

– Vi har akkurat åpnet for søknader, så vi får se.