Ivar Langklopp, Lundhytta ved Jan Perry Lund og Trond Narve Stavne, gikk i fjor sammen og etablerte selskapet Grønn Fritid AS. Her lanserer de snart et helt nytt hyttekonsept i Åneggagrenda på Nerskogen med fokus på bærekraftige løsninger.