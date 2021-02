Megleren har aldri opplevd maken til trykk

Siste nytt

Hyttemarkedet i Oppdal og Rennebu har knapt vært hetere enn i vinter. I koronaåret ville mange investere i fritidsbolig.

I 2020 ble det solgt 50 prosent flere hytter i Oppdal enn i 2019, og snittprisene steg med 400.000 kroner som er opp 16 prosent. I Rennebu økte prisene med 10 prosent.

Nå er det stor interesse for å komme på visninger i vinterferien.

– Vi har aldri opplevd et slikt trykk på hyttemarkedet i Oppdal noen gang, sier Per Hårstad i Eiendomsmegler1 overfor Radio E6. Han har solgt hytter i Oppdal i mange år.

En måling utført i høst viste at 2,9 % av husholdningene i Trondheim ønsket å kjøpe hytte i løpet av de neste 12 månedene, som i rene tall betyr 2.940 husholdninger.

På det tidspunktet lå det 513 hytter for salg i Trøndelag. På Finn.no er det tirsdag i vinterferien 337 hytter for salg, 137 av disse ligger i Oppdal og Rennebu kommune. I dette tallet inngår både hyttetomter, prosjekterte hytter og innflyttingsklare hytter.

– Dersom vi forutsetter at antall husholdninger som ønsker å kjøpe hytte nå er det samme som ved målingen i oktober, vil det si at det er omkring 3000 husstander i Trondheim som starter vinterferien med å drømme om hyttekjøp, mens det kun er 337 hytter for salg i Trøndelag nå, sier Jan Håvard Valstad, analysesjef hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

At det er mange om beinet kan Hårstad underskrive på.

– Vi har hatt veldig stor aktivitet siden lørdag. Vi solgte en treromsleilighet i Hovdin Gard mandag, der vi hadde fire budgivere. Den gikk 250.000 kroner over prisantydning. Vi har ventelister på folk som vil bli kontaktet om vi får flere der, sier han om det sentrumsnære leilighetsprosjektet flere daværende RBK-profiler var med på.

Budene kommer kjapt.

– En annen hytte vi la ut fredag kom det bud på tirsdag kveld. De mest populære objektene går unna veldig fort, sier Hårstad.

Utfordringen nå er at det begynner å tømmes for innflytningsklare hytter.

Onsdag var det 66 treff på fritidsbolig i Oppdal på finn.no, men mange av disse er prosjekterte hytter.

– Ja, vi begynner å selge oss tomme, det er der det kan stoppe opp. Vi får noen nye prosjekterte fritidsboliger i Vangslia inn snart. Hadde de kommet nå hadde vi blitt kvitt dem tvert.

Tjente godt i Åre

Mange trøndere har som følge av stengte grenser solgt hytta i Åre og vender blikket mot Oppdal og Rennebu for å kjøpe seg ny fritidsbolig.

Mange av dem har svært god råd etter å ha solgt til høye priser i Sverige. For også i Sverige er etterspørselen stor, mange svensker vil sikre seg fritidsbolig i hjemlandet, med utsikt til få utenlandsturer også for svenskene.

– Vi merker at mange har solgt hyttene i Åre og vil til Oppdal. Jeg har kunder som har solgt i det øvre segmentet i Åre, og ønsker å kjøpe seg hytte i Oppdal. Og da snakker vi om hytter opp mot ti millioner kroner.