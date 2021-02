– Det var vondt å ikke få besøke Johan

Siste nytt

Johan Renander (84) sitter i rullestolen inne på rommet sitt på helsesenteret. Han var aktiv alpinist i ungdomsåra, og har fulgt sendingene daglig på TV fra årets alpin-VM, ifølge kona Sonja.

– Nå har han hatt det travelt, for det har vært så mye sport på TV, sier hun til OPP.

Sonja forteller at det var etter at ektemannen ble påkjørt i skibakken i Vangslia i 2004, at han fikk skadene som gjorde at han siden har vært mer eller mindre pleietrengende.

Etter en årrekke på Boas, har han de siste fire årene bodd på Oppdal helsesenter, der han har fått daglige besøk av kona Sonja.

Stoppet av koronaen

Men det ble krevende for både henne og ektemannen da koronasituasjonen medførte at de 12. mars i fjor stengte dørene for besøkende på helsesenteret.

De strenge smittevernrestriksjonene skulle imidlertid etterhvert bli litt lempet litt på slik at Sonja kunne få komme og se til ektemannen igjen.

– Men jeg måtte ringe på forhånd og avtale tid, sier hun til OPP.

Ettersom smittesituasjonen svingte, skulle det komme nye innskjerpinger igjen, før ledelsen ved helsesenteret sist uke igjen kunne åpne for både besøk – og en god klem.

– Jeg er veldig glad for å kunne si at vi har fått retningslinjer fra myndighetene om at det er mulig å få komme og gi sin kjære en klem, etter at beboerne nå er vaksinert, sier Turi Teksum, enhetsleder ved Oppdal helsesenter.

Besøkslokaler

Hun legger til at åpningen ikke automatisk gjør at man kan komme uanmeldt når det måtte passe.

–Vi går bort fra besøkstiden nå, slik at det går an å besøke når det passer, men man må avtale besøket på forhånd, sier Teksum. Besøkende må benytte fellesarealet, og sikter til kantina på helsesenteret.

– Selv om det nå er åpnet mer opp, er det sånn at man fortsatt må holde avstand, og da blir det litt for trangt inne på avdelingene.

–Hvordan er reaksjonene hos beboerne over at det nå blir åpnet mer opp igjen?

–Jeg hører de gleder seg til å få klemme sine, det er klart at de er glad for at det nå lettes på restriksjonene. Og det er vi også.

Like glad er både Sonja og Johan:

– Etter åpningen sist uke har jeg forsøkt å komme hver dag, sier Sonja, som forteller at hun og ektemannen fortsatt har mye å snakke sammen om.

Når OPP spør Johan Renander om han er glad for at kona kommer på besøk, smiler han bredt, og sier kort:

– Ja!