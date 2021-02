Notismanus

Siste nytt

Skiløper forlot bilen på vidt gap

Det var søndag kveld politiet fikk melding om en bil full av utstyr som stod forlatt med vid åpen bakluke og bakdør, ved NM-bakken på Berkåk. Vedkommende som fant bilen forlatt ringte politiet, da det så merkelig ut at noen ønsket å gå fra bilen slik.

Politiet fikk registreringsnummeret og ringte bileier som fortalte at han var ute på skitur. I sin iver etter å komme seg på ski så glemte han rett å slett å låse av bilen, skriver politiet i loggen.

Kjørte uten lappen – avskiltet bilen

I en trafikkontroll på Rv70 mandag morgen, ble det stanset en bil der bilføreren ikke hadde gyldig førerkort, og det viste seg at bilen var begjært avregistrert. Sjåføren ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, og bilen ble avskiltet på stedet.

– Vedkommende er hjemmehørende i Oppdal, i slutten av 20-årene ,sier avsnittsleder ved politiet i Oppdal, Finn Skårsmoen til OPP.





To rådyr påkjørt

Fredag ved 19.30-tiden ble et rådyr påkjørt på Gamle kongevei i Oppdal. Melder oppfattet dyret som dødt på stedet. Ingen skade på bil eller person, og lokalt fallviltmannskap ble varslet. Vel en time senere ble nok et rådyr blir påkjørt av en bil på E6 sør for Fagerhaug. Mindre skader på bil, ingen personskade, og fallviltmannskap rykket ut igjen.





Parkerte på døra

Ved midnatt til lørdag meldte en vekter melder i fra om feilparkering foran inngangspartiet til Domus Oppdal. Bilen stod til hinder for eventuelle utrykningskjøretøy. Vekter fikk informasjon om hvem bileier var og ringte selv for å ordne opp.





Manglet munnbind- varslet politiet

En kunde på Esso på Berkåk reagerte på manglende bruk av munnbind inne på stasjonen, og varslet politiet. Melder ønsket kun å varsle politiet, syntes det var «håpløst at de på Berkåk ikke bidro når alle andre må bidra.»





Kastet ølflasker på folk

Lørdag ved 22-tiden ble det varslet om festbråk fra en leilighet på Torgsentret. Det ble kasta øl ut igjennom vinduene som igjen traff gående nedenfor. Melder mente at det var over fem personer på adressen, nærmere 10. Politiet hadde ingen ledige patruljer å sende til adressen.





Ulmebål skapte uro

Ved 05-tiden søndag morgen varslet en forbipasserende på Storlidalsvegen om flammer. Brannvesenet ble kontaktet av politiet som valgte å sende en bil. Brannvesenet ga tilbakemelding om at det dreide seg om et flisbål som lå og ulmet. Det var ingen fare for spredning og grunneier hadde kontroll, skriver politiet i Oppdal i sin logg.





Kjørte av veien

Ingen personer ble skadet da en bil kjørte av veien på Rv70 ved Detlia søndag morgen ved 08-tiden. Bilen hadde kjørt ut på høyre side i en venstre kurve. Det var glatt på stedet. Patruljer ble sendt til stedet, men det ble ikke opprettet sak på forholdet.





Sjekket vogntog

SØNDAG 21/2 kl 1946: Melding om en trailer som vingler på E6. Traileren var i Rennebu da meldingen kom. Traileren hadde retning mot nord. Patrulje fra Støren ble sendt ut og fikk stanset den for sjekk.





Hund på vift

Ved 18-tiden lørdag kveld ble en hund tatt hånd om ved Stølen skisenter. Fem minutter etter meldingen ringte eier av hunden for å melde den savnet. Eier og melder ble satt i kontakt med hverandre og saken løste seg, skriver politiet i Oppdal i sin egen logg.