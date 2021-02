Siste nytt

Vekstbedriften er et eget aksjeselskap som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT) for henholdsvis 17 og 10 personer. Selskapet omsatte i fjor for 13 millioner kroner og fikk altså et pent overskudd på 630 000 kroner, mot 50 000 kroner året før.