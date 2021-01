Rennebu åpner opp igjen

Siste nytt

Etter en tid med strenge restriksjoner lettes det på noen av tiltakene, skriver Rennebu kommune i en pressemelding onsdag kveld.

I forrige uke ble det åpnet for trening for barn og unge i Rennebuhallen/kultursalen, biblioteket åpnet igjen denne uka og fredag åpnes det for begrenset besøk på sykehjemmet og kommunehuset.

«Selv om vi åpner samfunnet mer og mer er vi likevel bekymret for raske endringer i smittesituasjonen, den pågående vaksineringen og det muterte koronaviruset på Østlandet.», heter det i meldingen.

Sykehjemmet åpnes med forsiktighet

Det er fortsatt noen uker igjen før alle på sykehjemmet er vaksinert med andre dose og vaksinen anses som fullt beskyttende. Derfor vil det i helgen åpnes for inntil ett besøk for hver beboer, mens det fra og med mandag åpnes for at hver pasient kan ha to besøk pr uke. Det er også viktig å begrense antall nærkontakter, for oss betyr det at hver beboer kan ha inntil to nærkontakter pr uke.

Som tidligere må alle besøk avtales på forhånd.

Her finner mer informasjon om reglene som gjelder ved besøk på sykehjemmet

Kommunehuset

Fredag 29. januar åpnes også kommunehuset igjen. Åpningstidene vil være som før, fra kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag. Kommunen presiserer at den følger de nasjonale oppfordringene om hjemmekontor som betyr at mange ansatte vil være tilgjengelige på telefon og ikke fysisk tilstede på kommunehuset. Det anbefales at besøkende gjør avtaler før en kommer for å slippe "bomtur".

Det er fortsatt lav testaktivitet med rundt 20 tester pr uke.

«Vi håper dette er et tegn på at folk er friske og raske. Vi oppfordrer fortsatt til å ha lav terskel for testing om man har luftveissymptomer eller mistenker smitte. »

Tilreisende fra de 10 østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset blir bedt om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk av noen fra disse kommunene.

Får lite vaksiner

Denne uken har Rennebu kun mottatt 5 hetteglass og neste uke får en 4 glass.

«Pr i dag vet vi ikke hvor mange doser vi får de kommende ukene.», heter det i meldingen.

Denne uken vil 10 pasienter ved sykehjemmet få dose nummer to og vaksineringen på boligavdelingen og omsorgsboligene fortsetter. I tillegg vil to hjemmeboende også bli vaksinert denne uka. 20 prosent av dosene er prioritert til helsepersonell.