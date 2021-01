En smittet - fem i karantene

Siste nytt

– Vi har fått noen utfordringer der. En hos oss som har testet positivt, og dermed er det noen hos oss som nå er i karantene. De arbeider i produksjonen, sier Petter Bye, daglig leder i Oppdal Sten As til OPP.

På spørsmål om hvilke følger dette får for selskapet, sier Bye:

–Vi taper produksjon, og det er kanskje det som er det største tapet for oss. Det er snakk om steinhoggere stort sett, de er fagfolk som ikke kan erstattes over natta. Derfor blir det reduksjon i produksjonen hos oss nå.

–Hvor lenge?

–I utgangspunktet i 10 dager, og så er vi i full gang med testing nå. Alle skal teste seg. Undertegnede har vært og tatt test nå i formiddag, sier Bye.

Oppdal Sten har 32 ansatte totalt. Åtte av dem arbeider i skiferbruddet i Klevan og blir en egen kohort, ifølge Bye.

– Så det er 24 som arbeider her i produksjonen og administrasjonen, utdyper han om arbeidsplassen som er lokalisert i industribygget nærmest brua over til Industriområdet i Oppdal.

Bye forteller at bedriften har vært nødt til å håndtere den spesielle situasjonen denne helga og sier koronagruppa i kommunen har vært involvert.

Selv om det slett ikke er noen gunstig situasjon at de nå har fått redusert produksjonskapasiteten, opplyser Bye at dette er den roligste tiden på året.

– Men vi er avhengig av at produksjonen går hele året for ha nok å selge til sommeren; så det her handler om verdiskapingen i bedriften.

Oppdal kommunes koronagruppe har hatt tett dialog med ledelsen i Oppdalsten, og fått god bistand i smittesporingen. Arbeidet har vist at bedriften har gode rutiner for smittevern, heter det på kommunens hjemmesider. Her fremkommer det videre at smittekilde når det gjelder vedkommende, foreløpig er ukjent, og at koronagruppa arbeider med å få kartlagt dette.