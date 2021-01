Ny arbeidsinnvandrer smittet

Siste nytt

Det var sent torsdag kveld en ny person som testet positivt for covid 19 i Oppdal. Vedkommende ble kontaktet av koronagruppen og satt i isolasjon, heter det i en pressemelding fra ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune.

Denne personen satt i innreisekarantene etter ankomst til Norge. To personer er satt i karantene inntil de har avlagt negativt testresultat.

Møtte arbeidsgiverne

Koronagruppen har denne uke jobbet mye med kartlegging av hvor mange personer som sitter i innreisekarantene i Oppdal, hvilke bedrifter de tilhører og hvordan de bor.

Det ble i dag gjennomført et dialogmøte med flere bedrifter som har personer i innreisekarantene. Det ble tatt en gjennomgang på hvordan bestemmelsene om innreisekarantene skal forstås, hvilke krav som stilles til bo- og arbeidsforhold og kravene til testing.

I torsdagens OPP kom det frem at kommunen har hatt behov for å presisere karantenereglene overfor arbeidsgivere i bygda som har utenlandske ansatte. I følge covid 19-forskriften skal utenlandske arbeidere, som er pålagt ti dagers karantene etter ankomst i Norge, ha enkeltrom og ikke dele bad eller kjøkken. De skal heller ikke ha felles oppholdsrom i bolig eller på arbeidssted i karantenetiden.

I følge ordføreren har ikke kommunen krevd å få dokumentert at arbeidsgiverne sørger for at karantenereglene overholdes og Espnes sier til OPP at det ikke er kommunens oppgave å gjennomføre tilsyn om dette, et ansvar som ligger til Arbeidstilsynet.

Espnes sier pressemeldingen fredag ettermiddag at koronagruppen synes dagens dialogmøte var positivt.

– Oppdal kommune er av den oppfatning av at samtlige bedrifter i Oppdal er opptatt av å overholde regler og gjøre sitt for å unngå spredning av viruset i Oppdal, sier Espnes.

Regjeringen har varslet at de vil legge frem nye nasjonale tiltak på mandag.