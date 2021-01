Nå får helseansatte vaksinen

Siste nytt

- Nei, det var ikke vondt, sier lege Rolf Kristian Mathisen.

Han er den første av legene som nå blir vaksinert. Mathisen, som daglig får telefoner fra sine pasienter med spørsmål om når de kan bli vaksinert, synes det er fornuftig at helsepersonellet nå står for tur. Helsemyndighetene endret før jul på prioriteringene slik at viktig helsepersonell komme lenger fram i vaksinasjonskøen enn først planlagt.

Mange lurer på når det blir deres tur Her får Marit (87) første stikk

- Jeg synes det er greit at det ble sånn, sier legen, som torsdag morgen var andremann i vaksinekøen. Han etterfulgte sykepleier Aud Rise Sand, som arbeider i hjemmesykepleien.

Selv om hun har vært aldri så grundig og fulgt alle smittevernregler, medgir hun at det føles godt å få vaksinen nå, noe hun for øvrig aldri har vært i tvil om at hun ville.

- Det å ta vaksinen er et samfunnsansvar, understreker Rise Sand.

- Har du vært bekymret med tanke på smittefaren?

- Nei, egentlig ikke. Vi har tatt forskjellige grep og gjort noen tiltak slik at hverdagen skal fungere bra, og det har den gjort.

Roser sykepleierne

Selv om Oppdal så langt har mottatt forholdsvis små mengder med Covid-19-vaksine, roser vaksinasjonskoordinator i Oppdal kommune, Vigdis Lauritzen Thun, sykepleierne ved Oppdal helsesenter for måten de har håndtert den knappe tilgangen på.

– Vi har noen fantastisk dyktige sykepleiere her som trekker opp sånn at vi får mer enn fem doser ut av et hetteglass, sier hun tilfreds over at de fra i dag er i gang med å vaksinere helsepersonellet i kommunen.

- Det er viktig, for mange av dem har viktige funksjoner, påpeker Lauritzen Thun.

Lege ved Oppdal helsesenter. Eva Therese Granli, har også nettopp latt seg vaksinere.

– Jeg har vært bekymret for at jeg skal dra korona inn her på sykehjemmet, så det er greit å få vaksine nå, sier Granli til OPP.

Får 80 doser i uke 4

Selv om Oppdal så langt har fått et begrenset antall med vaksiner, synes Lauritzen Thun ikke det er udelt negativt, men at det derimot kan være greit å komme i gang og få på plass gode rutiner rundt selve vaksineringen.

– Vi får startet opp med kvalitet og ro, og det er fint. Nå har vi holdt på i to uker med 25 doser per uke, så går det litt ned igjen i uka som kommer da vi får 15 vaksiner. Men fra uke fire øker det på, da får vi rundt 80 vaksiner, sier vaksinasjonskoordinatoren og legger til at de da er oppe i et volum som tilsier at beboerne ved både Sanatelltunet og Boas kan få vaksinen.

Alle over 65 år vil få tilbud om å få koronavaksine.

Onsdag var 33.611 personer i Norge vaksinert med den første av to doser av koronavaksinen til Pfizer og Biontech.

Torsdag fikk helsepersonell i Oslo den første dosen av Moderna-vaksinen i Oslo, det er den andre vaksinen som nå er godkjent av norske myndigheter.

Moderna-vaksinen krever fire ukers ventetid mellom første og andre dose, mens Pfizer-vaksinen krever tre.

I alt får Norge 67.000 doser av Moderna-vaksinen i januar og februar.