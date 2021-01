Glemt varmen på hytta?

Siste nytt

Tirsdag kunne OPP fortelle om stor pågang fra bekymrende hyttefolk til rørleggere - som ville ha sjekket vannet på hytta. En lang kuldeperiode som regionen har hatt de siste ukene kan gi frostskader om varmen er helt avslått.

1 av 10 erstatningskroner etter lekkasjer fra rørsystem skyldes frost, og årlig utbetaler forsikringsselskapene nærmere 200 millioner kroner som følge av dette.

– Sørg for minst 10 grader i alle rom, særlig de med vannrør, og steng av vannstoppekranen hvis du reiser bort for en periode, sier tømrer og rådgiver Simon Andre Olsen i Gjensidige. Han minner om at stengt kran er et forsikringskrav på hytter.

Vann som fryser utvider seg, og det er da skaden oppstår. Vannrør sprekker, og når det tiner igjen vil det begynne å lekke.

– Vi har eksempler på kunder som har blitt varslet av hyttenaboer som ringer og sier «det renner vann ut av hytta di», sier han.

Med sprengkulde skyter tallet på vannskader i været. For eksempel ble det registrert nesten 25 000 frostskader vinteren 2010. Det vanlige er cirka 3 000.

– Kuldegradene kan smyge seg inn i ventiler, utettheter, kjellere og andre steder hvor det kan være rør. Mange skader oppstår fordi folk skrur varmen ned eller helt av når de reiser bort. I tillegg glemmer mange å stenge stoppekranen, sier Olsen.

Vil man sikre seg ytterligere, er det smart å fylle toaletter og vannlåser med frostfri væske. I tillegg kan det være nødvendig å sjekke om vannrør i grovkjellere og krypkjellere må beskyttes med varmekabel og isolasjon.

Når uhellet er ute

Hvis det er mistanke om frostskader, kan man prøve å finne den med det blotte øye eller ved å lytte etter susing i rørene.

– Hører man suselyd uten at kranene er i bruk, er det et tegn på lekkasje. Steng stoppekranen og kontakt rørlegger, sier rådgiveren.

Er det allerede oppstått skader, eller hvis rørleggeren sier at kostnaden kan bli høyere enn egenandelen i forsikringen, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt snarest.