– Bærer preg av vold

Siste nytt

Det var søndag kveld at bevæpnet politi rykket ut til en leilighet i Oppdal sentrum. Melder varslet fra om at vedkommende og en annen person ble utsatt for vold av en mann i 40-årene. Politiet kunne gjennom telefonen høre roping og lyder som gjorde at politiet forsto at det ble utøvd vold. Det var denne uklare situasjonen som gjorde at politiet fikk tillatelse til å rykke ut bevæpnet.

Da politipatruljen kom til stedet pågrep de den antatte gjerningsmannen og ambulansepersonell tok seg av de to skadede.

– De bærer preg av at de har blitt utsatt for vold. Det er snakk om brudd i nesen og hevelser i ansiktet, men ikke alvorlige skader, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen ved politiet i Oppdal til OPP.

Voldsutøveren ble sendt til arresten i Trondheim og skal avhøres mandag. Alle de tre skal ha vært beruset.