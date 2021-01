Arbeidsinnvandrere koronasmittet

Siste nytt

Det er lørdag påvist et nytt smittetilfelle av covid-19 i Oppdal, og en annen peson med usikkert testresultat er satt i isolasjon og vil bli retestet.

Det kommer fram av en pressemelding fra Oppdal kommune lørdag.

Begge smittetilfellene knyttes til innreise fra utland og begge ble testet ved innreise på Gardermoen. Vedkommende som har fått påvist korona er satt i isolasjon og en nærkontakt er i karantene.

Vedkommende som har usikkert testresultat ble i går satt i isolasjon og vil bli retestet. En nærkontakt til denne personen sitter i karantene.

Ingen av de to som er smittet har vært i kontakt med andre i Oppdal og det er ikke behov for ytterligere tiltak.





Skal i 10 dagers karantene

Ordfører Geir Arild Espnes bekrefter overfor OPP at de to som nå sitter i isolasjon er arbeidsinnvandrere, men skal ha ankommet Norge på forskjellige tidspunkt.

– Det er svært viktig at arbeidsinnvandrere nå følger de nye reglene, sier Espnes til OPP og ber også arbeidsgivere i Oppdal om å være våken overfor de nye reglene. Det er mange arbeidsinnvandrere i Oppdal, spesielt knyttet til byggenæringen.

Espnes presiserer at ifølge de nye reglene innført 2. januar skal alle som kommer til Norge fra utlandet være i karantene i 10 dager. Det er et krav at disse skal oppholde seg på karantenehotell eller på et egnet oppholdssted.

Arbeidsgivere har krav om å ordne med egnet oppholdssted i karantenetiden for arbeidsinnvandrere.

I følge de nye retningslinjene gjeldende fra 2.januar blir alle som ankommer med fly til Norge testet ved innreise.

«Koronagruppa i Oppdal erfarer at ordningen fungerer etter intensjonen», heter det i pressemeldingen.