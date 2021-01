Ingen finale på Timon

Siste nytt

Haugan hadde startnummer 62 i dagens storslalåmrenn i sveitsiske Adelboden, og da er det vanskelig å ta seg inn blant de 30 beste som får kjøre finaleomgangen.

Det lyktes ikke oppdalingen seg med i dag heller, selv om han nærmer seg. Han kjørte seg opp på listene for hver mellomtid, men det ble 86 hundredeler for sent til å få med seg finalen.

Alexis Pinturault leder storslalåmrennet med et snaut sekund før finaleomgangen i storslalåm i Adelboden. Leif Kristian Nestvold-Haugen er beste norske alpinist på 7.plass. Haugan kom i mål 3,99 bak Pinturault.

Henrik Kristoffersen er 1,52 sekunder bak på 8. plass, mens Aleksander Aamodt Kilde er 1,81 sekunder bak Pinturault på 10. plass. Lucas Braathen ligger 19 hundredeler bak Kilde igjen.

Atle Lie McGrath hektet tidlig og suste inn i sikkerhetsnettet, men kom seg raskt opp og vinket for å signalisere at han klarte seg greit. Heller ikke Fabian Wilkens Solheim eller Rasmus Windingstad klarte å ta seg til finaleomgangen.

Det kjøres nytt storslalåmrenn lørdag og slalåm søndag.