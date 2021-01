Høyeste strømpris på fem år!

Siste nytt

Den nordmørske strømleverandøren Neas som også har en rekke kunder i Oppdal har nå en kraftpris på 104,42 øre per kilowattime, mot 14,89 øre kilowatten 27. desember i fjor.

Strømprisene er mangedoblet på få dager siden årsskiftet, men er mer normalt enn unormalt for årstiden, ifølge Turid Sevaldsen, kraftanalytiker hos Neas.

– Vi ser en tidobling på bare 12 dager; det er den høyeste prisen på fem år, sier hun til Radio E6.

– Men i fjor var det vel rekordlave priser?

– Ja, unormalt. Da var snittprisen 10 øre, mens nå er den 79,7 øre per kilowattime.

Årsaken til strømsjokket er at det er så kaldt og tørt. Samtidig har vindkrafta stoppet opp, for det er vindstille. Da blir det mindre strømproduksjon og dermed går prisene opp, forklarer Sevaldsen.

Hun legger til at det kun er de største produsentene som har store magasin, som nå produserer kraft. Neas kjøper strøm fra mange småprodusenter, men de produserer ikke strøm nå, ifølge kraftanalytikeren.

– Hvordan er utsiktene framover?

– Det er været som styrer og været som bestemmer. Får vi masse snø nå framover, vil det hjelpe på prisen fram i tid, sier Sevaldsen, og gjentar at vi må huske at 2020 var et unormalt år.

– Det vi ser nå, er mer normalt. Det er ikke normalt at strømprisene er lave på vinteren.

– Er vi flinkere til å holde igjen strømforbruket når vi ser en sånn prisutvikling?

– Jeg tror vi blir mer bevisst når strømmen koster så mye som nå. Og etterhvert, når folk får såkalte smartløsninger, der de kan følge strømforbruket på en app, blir det lettere å skaffe seg en kontinuerlig oversikt over strømforbruket.