Her får Marit (87) første stikk

Marit Skarsheim forteller at det var hun selv som ønsket å ta koronavaksinen.

- Det gikk bra, jeg var heller ikke så tung å be egentlig, forteller Marit Skarsheim, som vanligvis har pleid å ta influensavaksinen også, når den kommer.

På spørsmål om hvordan hun føler seg, svarer hun at alderen tatt i betraktning, så er hun i god form.

Det var sykepleier Kristine Engen som satte stikket.

– Det er godt at vi er i gang, sier hun.

Oppdal har fått fem ampuller med fem vaksiner i hver, og også i Oppdal ser det ut til at det er mulig å trekke ut flere doser fra ampullene.

Pasientene på Oppdal helsesenter prioriteres i første omgang.

Fagleder for folkehelse og smittevern, Vigdis Lauritzen Thun, forteller at det kommer 25 nye doser neste uke, og hun regner med at det kommer enda mer i uke tre.

– Vi vil komme ut med mer informasjon etterhvert, mange lurer nok på når det er sin tur. Jeg har lovt at alle over 65 skal få en sms, det kommer snart, foreløpig jobber vi med lister, sier hun.

Nå feirer hun at de har kommet i gang:

– Det er så herlig, jeg er så glad!