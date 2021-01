Her er Topptrim-toppene

Siste nytt

Den populære Topptrimmen i Oppdal går inn i sin 24.sesong og som vanlig er det tre bronsetopper, tre sølvtopper og tre gulltopper som måbesøkes før en får godkjent årets Topptrim.

To populære turmål i Oppdal er alltid med som bronsetopper, Våttåhaugen og Svarthaugen. Den tredje bronsetoppen i år er faktisk Oppdals laveste navngitte fjelltopp.

Den ligger 529 meter over havnivå og heter Ørnberget. For å komme dit må du kjøre over Ishoelbrua på Lønset og svinge vestover mot Tilset.Der skal det parkeres slik at det ikke er til hinder for store maskiner, heter det i informasjonen som arrangøren la ut på sin nettside ved midnatt.

Det oppfordres om ikke å gå lenger utover berget enn til trimposten. Barn må være sammen med voksne det siste stykket mot posten.

Sølv-topper

Den laveste av de tre sølvtoppene er Høa i Storlidalen med sine 1176 moh. For å komme dit drar man til Storli, og derfra går man på ski eller til beins på veien utover til Tovatna til skiltet der det står Høa.

Veslnøsen er den andre sølvtoppen. Den er 1382 moh. Den når du ved å kjøre Orkelsjø-veien opp på Flåen før du tar nordover og går mot toppen fra området Flåen – Ålmtjønnene.

Den tredje og høyeste sølvtoppen er Kvennbekkhøa, 1498 moh. Her må man ta seg opp til øverste parkering på Sæterfjellet før det er et par kilometers tur til Kvennbekkhøa.

Gull-topper

Av de tre gull-toppene er Sletthøkollen med sine 1559 mohden høyeste toppen. Her kan benytte seg av samme parkering på Sæterfjellet som på Kvennbekkhøa, og dermed kan du ta ta to topper på samme tur.

Den andre gull-toppen er Midtskarven 1335 moh i Gjevilvassdalen. Her er det best å dra ut på Langodden ved Gjevilvatnet og gå opp turiststien og ta til venstre mot toppen.

Den tredje gull-toppen er Finnshøa 1440 moh, som ligger mellom Vinstradalen og Drivdalen. Her er det raskest å kjøre inn Vinstradalen og parkere i området Ryphusan – Ryin.