Rundet milliarden i siste time

Siste nytt

På årets siste dag rundet Coop Oppdal nemlig en milliard i omsetning.

– Dette har vært et langsiktig mål for oss og at det skulle skje i jubileumsåret og på selveste nyttårsaften er helt fantastisk, sier administrerende direktør i Coop Oppdal, Morten Erik Stulen i en pressemelding fra konsernet som har butikker i åtte kommuner.

Rekordåret har vært et innholdsrikt og annerledesåret også for Coop Oppdal. Året startet med den store utbyggingen av Domus Oppdal. Så kom koronaepidemien og førte til dramatisk omsetningsfall og permitteringer av bortimot 100 medarbeidere.

Mot sommeren kom både medarbeiderne og kundene tilbake. Denne situasjonen har vedvart og har resultert i rekordomsetning måned for måned og endte opp med totalt milliardomsetning.

– Jeg vil takke hver enkelt medarbeider på alle plan for den fantastiske innsatsen som har vært lagt ned dette året. Medarbeiderne har stått på fra tidlig til sent, uredd og uten frykt, i en meget krevende tid der både smittevern og sikker kundebehandling har stått i fokus. Jeg er mektig imponert over hva vi sammen som lag har prestert sier Morten Erik Stulen.

Måtte avlyse festen

Jubileumsåret ble ikke helt som planlagt. Coop Oppdals 100-årsjubileum skulle markeres og feires i mai med tilstelninger og aktiviteter både for medlemmer og medarbeidere.

– Vi hadde lagt opp til storstilt feiring i mai med sammenkomster og konserter i Oppdal kulturhus. Vi hadde ikke annet valg enn å avlyse slik situasjonen var, sier Morten Erik Stulen.

Siden starten for 100 år siden har laget vokst voldsomt og har nå 40 butikker fordelt i åtte kommuner. Laget eier alle eiendommer det drives butikk i, herav tre Domus kjøpesenter.Nye Domus åpnet i høst og står endelig ferdig i ny drakt til sommeren.

– Vi har i et utfordrende år styrket vår posisjon i markedet og er godt rustet for fremtiden. Vårt største ønske nå er at pandemien snart er over, sier Morten Erik Stulen.