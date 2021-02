OVS-elev på 4. plass, Timon kjørte ut

63 tunge kjøretøyer ble kontrollert ved Berkåk mandag, og 17 ble tatt ut til utvidet kontroll. Tre fikk gebyr for for dårlige dekk, mens én av sjåførene ble anmeldt for å ha overtrådt kjøre-og hviletidsbestemmelsene. Sjåførkortet hans viste seg å være utgått. Utover dette ble følgende bøter utskrevet: Ett bombrikkegebyr, to gebyr for manglende vintermerking av dekk, én teknisk mangellapp, og to fikk mangler for dekk under lovlig mønsterdybde, og en mangel for manglende kalibrering av fartsskriver