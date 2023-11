Ideen om julemiddag for all nyankomne flyktninger som ble bosatt i Oppdal i fjor, var det Bjørn Ove Ansnes som hadde. Han presenterte forslaget for de to andre medeierne i hotellet, Kjell Inge Røkke og Arthur Buchardt , og deretter for driverne av hotellet, som er Rune Nordstokke, Frode Hofstad, Torkel Schive og Øyvind Carstens. Alle likte ideen veldig godt, og eierne og driverne deler igjen på regningen når de nå på nytt inviterer rundt 130 flyktninger til julemiddag.

– Jeg følte at det var en suksess, det ble veldig godt mottatt, forteller Ansnes.

Han er imponert over innsatsen som gjøres fra innvandrertjenestens side.

– De fleste av de som kom på middagen var allerede integrert i lokalsamfunnet, til tross for at alle var kommet det samme året, sier han.

Fordi det fremdeles kommer like mange flyktninger i år, mange med bakgrunn fra de samme utfordringene som i fjor, mener han det er viktig å fortsette å ønske dem velkommen på denne måten.

– Vi inviterer alle nye innbyggere i Oppdal, uansett hvilket land de kommer fra, til å møtes rundt et norsk julebord, som for anledningen og barnas skyld er utvidet med pølser og pommes frites. Det er tross alt en tredel barn, sier han.

– Rørende

Han var selv tilstede under fjorårets arrangement, og sier det var sterkt å være der.

– Det var veldig spesielt. Jeg sa noen ord først og da jeg gikk ned for å sette meg, var det en godt voksen mor som tok tak i handa mi, da jeg gikk forbi. Det var rørende, forteller han.

Han synes det er fint å bidra til at de nyankomne får et treffpunkt der alle kan samles.

– Dette er vår måte å ønske dem velkommen til Oppdal.

Han har fått gode tilbakemeldinger, og er glad han kom på dette.

– Jeg hadde vel et lyst øyeblikk, humrer han.

– Sjenerøst

Enhetsleder for innvandrertjenesten i Oppdal kommune, Torhild Sesaker Rogstad, sier til OPP at hun synes det er sjenerøst av hotelleierne og hotelldriverne å invitere til julebord for de nyankomne.

– Det er fint at de tar samfunnsansvar på den måten, sier hun, og legger til:

– Det er også rørende.

Det er ikke mange som vet at de blir invitert ennå, men invitasjonen kommer snart. De som inviteres i år er stordelen fra Ukraina, og det er ikke like stort fokus på disse flyktningene i år som det var i fjor. Det er blitt mer dagligdags at de kommer, og at det er krig i Ukraina er man blitt mer og mer vant til at det er, og grusomhetene kommer på avstand.

– Det er kommet like mange i år som i fjor, og det er jo langt over antallet som kommer i et normalår, sier Rogstad. Hun er overrasket over at til tross for stort behov, er det alltid nok boliger, og det uten at flyktningetjenesten trenger å ta noe initiativ.

– Det kommer en jevn strøm av boliger, i tillegg til at det er noe rullering, sier hun.

Flyktningetjenesten jobber mest med å få folk under tak, og inn i det ordinære livet. Derfor setter hun pris på at det tas initiativ til andre tiltak for å integrere folk, og sier det foregår en del.

– Det kunne godt ha vært enda flere gode tiltak.

Spesielt rundt jul er det positivt at det kommer slike initiativ, og hun forteller at julemiddagen i fjor var «kjempevellykket».

– Vi hadde bosatt 140 mennesker i fjor, og nesten alle kom. Det var fullt hus, og folk var veldig takknemlige. Det var tydelig at de satte pris på å nyte julemat i vakre omgivelser.

Det ble et pusterom i livet for dem, de timene de var der.