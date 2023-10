Midt på dagen lørdag hadde folk møtt opp i hopetall på Fjell og fårikålfestivalen. Og her var det mye å se på, spise og gjøre. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Kald start la ingen demper: – Helt enormt mye folk!

Til tross for at dagen startet med 0 grader og ti centimeter snø på bakken, møtte folk opp i hopetall for å få med seg Fjell og fårikålfestival i Oppdal.