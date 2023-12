Det melder Vegtrafikksentralen midt på X klokka 07.02.

Uhellet inntraff sør for Storpynten mellom Berkåk og Ulsberg. Det var ingen andre kjøretøy involvert ifølge politiets operasjonsleder, Ole Petter Hollingen.

– Uhellet medførte redusert fremkommelighet, og E6 var helt stengt under selve bergingsoppdraget, som var over klokka 8.07, sier Hollingen til OPP. Han legger til at veien etter dette åpnet igjen.

Det har kommet noe snø i løpet av natta, og det skal være utfordrende kjøreforhold med sørpe på E6 på strekningen.