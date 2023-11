– Her kan du få kaldt og fint høstvær. Vi har ordna klart til marked hvor femten utstillere har blitt med. Det blir åpent marked med kaffesalg, kake og raffelkaku på lørdag og søndag, sier arrangør Dagrun Vassli til Radio E6.

Duoen bak arrangementet kaller seg Hiv og Hoi, og består av Dagrun Vasli og Eli Johanne Jære.

Noe for enhver

På de femten utstillerne er det et relativt stort sortiment Vassli har klart å få i stand til helgens marked. Der er det virkelig noe for enhver smak.

– Kjøtt fra Storlidalen Highland Cattle, du kan få garn fra Øvregjerdet hvis du for eksempel vil strikke deg ei kofte i vinter. Ellers så stiller Bortistu Gjestegard ut, og vi har med oss Tone Bondekone. I tillegg til flere håndtverke som driver med tre, håndarbeid og kanskje kommer det til og med litt julepynt. Så kan man også kjøpe potet, egg, saueskinn, geiteskinn, geitekjøtt, smykker, julebakst, drops, barneklær, og andre ting, sier Vassli.

Høstmarked er åpent på lørdag fra klokken tolv til seks, og elleve til fire på søndag.

Loppemarked

Lønset Vevloft hadde lyst til å bidra til at det skulle bli mye aktivitet på markedet.

– Derfor stiller de opp med et lite loppemarked. Da er det muligheter for å få med seg en godbit derfra.

For to år siden startet Vassli det første høstmarkedet på Lønset. Da holdt de til på bedehuset.

– Det er en kjøle trivelig plass å ha det på. En veldig enkel lokasjon, men det ble litt for lite. Så i år flytter vi oss til samfunnshuset.

Høstmarked måtte flyttes fra bedehuset til samfunnshuset på Lønset, for å ha plass til de som kommer. Foto: Dagrun Vasli

Utvider kapasiteten

Vassli har ikke oversikt over hvor mange som kom på markedet for to år siden, men håper at det kommer enda flere i år siden de nå har mere rom og større kapasitet.

– Vi håper det. Og vi håper at det kan bli en tradisjon og noe folk synes er greit. Adventstida er jo så travel, og vi har valgt å legge det litt tidligere og derfor kalle det for høstmarked. Da ødelegger vi ikke for de andre som har julemesser og slikt. Man må ta litt hensyn i ei lita bygd.

Vassli forteller til radioens lyttere at det skal være muligheter til å komme i gang tidlig med julehandelen i år.

– Det er muligheter for det ene og det andre her. Vi ønsker alt folk velkommen.