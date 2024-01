For ytre strøk av Trøndelag er det sendt ut rødt farevarsel, for indre strøk er det oransje farevarsel.

For Oppdal og Rennebu ser meldingene for uværsdøgnet ganske like ut, og her varsler yr for Oppdal at uværet vil sette inn ved 14-tida onsdag ettermiddag, med liten kuling fra sørvest og vindkast opp mot 30 m/sek.

Vinden vil avta utover torsdag natt, men da vil det til gjengjeld komme mye snø som vil gi svært vanskelige kjøreforhold på veiene.

For Dovrefjell er det på yr meldt sterk kuling, vindkast opp mot 30 m/sek, med avtagende vind utover torsdag natt.

Advarer bilister

Statens vegvesen advarer bilistene mot uværet.

– Røde farevarsler er sjeldne og skal tas på største alvor, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen. Hvis det er én dag du skal vurdere to ganger om du skal ut på veien, så er det i morgen, sier han og oppfordrer trafikantene til å følge med på trafikkmeldingene på vegvesen.no/trafikk.

Oransje farevarsel for indre strøk i Trøndelag Vis mer ↓ Beskrivelse Det er venta lokalt svært kraftige vindkast på 30-35 m/s frå vest og nordvest. Vinden vil gradvis minke tidleg torsdag ettermiddag. Anbefalinger Fest alle løse gjenstander

Unngå ferdsel på utsatte steder

Beregn ekstra tid til transport og kjøring

Vurder om reisen er nødvendig

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Sjekk veimeldinger (175.no)

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade Konsekvenser Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over

Fare for skade på bygninger og infrastruktur

Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes

Broer kan bli stengt

Mange reiser vil kunne få lenger reisetid

Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet

Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen

Nordfjord , Trøndelag, Møre og Romsdal: Vinden kommer for fullt innover områdene i midt- Norge onsdag fra 12 -tiden. Veier og bruer kan bli stengt. Det er fare for objekter i vegbanen.

Fjellet i Midt-Norge: Snøfokk gir redusert sikt, og vanskelige kjøreforhold fordi snøen pakker seg på veien. Det kan bli innført kolonnekjøring, og veier kan bli stengt på kort varsel.

–Hvis du skal reise - beregn god tid, ha fulladet bil og ekstra klær og gjerne drikke i bilen, sier Nils Karbø.

Dette er farevarslene i ekstremværet Ingunn

Rødt nivå (kategori 4 av 4):

Ekstremt kraftige vindkast. Det er farlig å være utendørs, og folk blir bedt om å holde seg inne. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for at transport blir innstilt. Folk blir bedt om å være forberedt på lange strømbrudd.

Ytre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord : Faren øker fra onsdag klokka 12 og minker ved midnatt. Gjelder fra området sør for Måløy og opp kysten (inkludert Ålesund, Molde og Kristiansund) til Aure og Smøla.

Deler av Trøndelag og Helgeland : Faren øker fra klokka 19 onsdag og minker fra klokka 3 natt til torsdag. Gjelder fra Nordmøre, opp gjennom Trøndelag (inkludert Trondheim og Steinkjer) og opp til Helgelandskysten sør for Bodø.

Oransje nivå (kategori 3 av 4):

Svært kraftige vindkast. Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Transport kan bli innstilt. Det kan bli strømbrudd. Veier kan bli stengt.

Deler av Møre og Romsdal og Nordfjord : Faren øker fra onsdag klokka 12 og minker torsdag klokka 10. Gjelder indre strøk fra Nordfjord og Sandane opp til Surnadal.

Indre strøk av Trøndelag : Faren øker fra onsdag klokka 22 og minker fra torsdag klokka 14. Gjelder indre strøk fra Dovre og Femundsmarka til Børgefjell nasjonalpark.

Mesteparten av Nordland : Faren øker fra klokka 1 natt til torsdag og minker klokka 16 torsdag. I farevarselet står det samme advarsler som for rødt farevarsel i andre landsdeler: Det er farlig å være ute, og folk blir bedt om å holde seg inne. Gjelder for mesteparten av Nordland, inkludert Bodø.