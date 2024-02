– Lokalsamfunnet har vært flinke til å støtte oss gjennom alle disse årene, og nå ønsker vi å gi noe tilbake, sier Elisabeth Gulaker i Oppdal demensforening til Radio E6.

I år er det 25 år siden foreningen, som er en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det skal markeres med det foreningen håper blir en storsamling i Oppdal kulturhus kommende onsdag, et foredrag med professor i geriatri Geir Selbæk. Han er også forskningssjef ved nasjonalsenteret for aldring og helse i hovedstaden.

Foredraget er gratis for alle som vil delta, og Gulakers kollega i den lokale demensforeningen, Sigrid Meslo, håper mange vil kjenne sin besøkelsestid når de tar storstua i kulturhuset i bruk.

– Geir Selbæk er en forsker som snakker slik at folk forstår. Og han bruker mye humor. Jeg har hørt mange forskere snakke om demens uten å skjønne noe, men Selbæk er annerledes. Og da han ble spurt om å komme hit, takket han ja med en gang.

Vil fylle storsalen

Ifølge Meslo vil foredraget passe for alle.

– Vi håper det kommer helsepersonell, personer med demens, pårørende, aktivitetsvenner, politikere og ledere i kommunen. Her er det mye å lære.

– Ja, vi vil gjerne fylle hele storsalen, legger Gulaker til.

Sigrid Meslo var blant initiativtakerne til demensforeningen i Oppdal for 25 år siden. Det startet med at hun hadde en tante med demens på sykehjemmet og en ansatt, Ann Elin Torvik, som kom med oppfordringen.

– Jeg leste også en artikkel om Nasjonalforeningen i bladet Hjemmet, og de gav oss kjempegod hjelp til å komme igang, forteller hun.

Verver nye medlemmer

Siden har engasjementet vokst og foreningen har gjort seg bemerket langt ut over kommunens grenser. I 2019 fikk Oppdal pris som årets demensvennlige kommune, og i disse dager opplever foreningen at det strømmer på med nye medlemmer.

– Vi har vært aktive på mange hold, men å verve nye medlemmer har kokt litt bort. Nå kommer det mange nye. Etter en facebook-aksjon har 300 personer skrevet at de ønsker å bli medlem. Så gjenstår det å se hvor mange vi får, sier Elisabeth Gulaker.

Det borger uansett godt for foreningen som vil jobbe på videre med å sette søkelyset på demenssykdom og hva som kan gjøres for å bedre livskvaliteten for de som rammes.

Arrangementet med professor Geir Selbæk i kl. 18 i Oppdal kulturhus kommende onsdag er gratis og åpent for alle