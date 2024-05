Danilo fikk jobb som sveiser

Данило влаштувався на роботу зварювальником

Данил устроился на работу сварщиком

Den ukrainske innvandreren Danilo Afonin, hans kone Katerina og sønn Stephan, flyttet til Norge i 2022 etter bombing nær deres hjem i Zaporizhzhia, Ukraina.

Український іммігрант Данило Афонін, його дружина Катерина та син Стефан переїхали до Норвегії у 2022 році після вибухів біля їхнього будинку у Запоріжжі.

Украинский иммигрант Данил Афонин, его жена Екатерина и сын Стефан переехали в Норвегию в 2022 году после взрывов возле их дома в Запорожье.

Danilo jobber nå fulltid som sveiser hos Terrengen-produksjonen på Stamnan, der han har ansvaret for all sveising ved bygging av det terrenggående ATV-kjøretøyet.

Зараз Данило працює повний робочий день зварювальником на виробництві «Terrengen» у Stamnan, де він відповідає за всі зварювальні роботи при виготовленні позашляхового квадроцикла.

Сейчас Данил работает полный рабочий день сварщиком на производстве «Terrengen» в Stamnan, где он отвечает за все сварочные работы при изготовлении внедорожного квадроцикла.

Hans kone Katerina studerer helse på Oppdal videregående skole, mens deres sønn går på Rennebu barne- og ungdomsskole.

Його дружина Катерина вивчає медицину в старшій середній школі Оппдала, а їх син відвідує школу в Реннебу.

Его жена Екатерина изучает медицину в старшей средней школе Оппдала, а их сын посещает школу в Реннебу.

Til tross for usikkerhet om deres framtidige retur til Ukraina, er familien fornøyd med sitt nye liv i Norge.

Незважаючи на невпевненість про їхнє майбутнє повернення в Україну, родина задоволена новим життям у Норвегії.

Несмотря на неуверенность об их будущем возвращении в Украину, семья довольна новой жизнью в Норвегии.

Bedriftsleder Jan Ivar Kvam håper at Danilo vil fortsette å jobbe hos Terrengen i mange år framover.

Керівник підприємства Jan Ivar Kvam сподівається, що Данило продовжить працювати в «Terrengen» ще багато років.

Руководитель предприятия Jan Ivar Kvam надеется, что Данил продолжит работать в «Terrengen» еще много лет.

Kvam forteller at Danilo stadig får nye oppgaver, både som et ledd i språkutviklingen og for å øke den faglige kompetansen.

Jan Ivar Kvam каже, що Данило все більше отримує нові завдання як для практики мови, так і для підвищення професійної кваліфікації.

Jan Ivar Kvam говорит, что Данил все больше получает новые задания, как для практики языка, так и для повышения профессиональной квалификации.

– Og så er det så bra at han sier ifra hvis det er noe han ikke forstår. Vi går ikke videre før vi vet at vi forstår hverandre.

– Це дуже добре, коли він уточнює, якщо йому щось незрозуміло. Ми не продовжимо роботу, доки не переконаємося, що розуміємо одне одного.

– Это очень хорошо, что он уточняет, если ему что-то непонятно. Мы не продолжаем работу, пока не убедимся, что понимаем друг друга.

– Det er viktig å bruke disse ekstra sekundene, på denne måten unngår vi mange misforståelser, legger han til.

– Важливо використовувати ці додаткові секунди, так ми уникнемо багатьох непорозумінь, - додає він.

– Важно использовать эти дополнительные секунды, так мы избегаем многих недоразумений, - добавляет он.

Kollegene Olav Aasmyr, Magne Oftsad og Lars Martin Engesmo, sistnevnte i praksis fra videregående, gir arbeidskameraten de beste skussmål:

– Vi håper Danilo vil bli her i mange år!

Колеги Olav Aasmyr, Magne Oftsad та Lars Martin Engesmo, останній на практиці із середньої школи, дають своєму колезі найкращі відгуки:

– Ми сподіваємось, що Данило залишиться тут на довгі роки!

Коллеги Olav Aasmyr, Magne Oftsad и Lars Martin Engesmo, последний на практике со средней школы, дают своему коллеге лучшие отзывы:

– Мы надеемся, что Данил останется здесь на долгие годы!

Oppdal har bosatt 236 ukrainske flyktninger siden krigen brøt ut. De utgjør 3.19 prosent av befolkningen, og 82.23 prosent av alle bosatte flyktninger i samme periode.

З початку війни в Оппдалі оселилося 236 українських біженців. Вони становлять 3% населення і 82% з усіх біженців, які постійно проживають, за той самий період.

С начала войны в Оппдале поселилось 236 украинских беженцев. Они составляют 3% населения и 82% из всех беженцев, которых поселили за тот же период.

Rennebu har bosatt 75 ukrainske flyktninger siden krigen brøt ut. De utgjør 3.02 prosent av befolkningen, og 92.59 prosent av alle bosatte flyktninger i samme periode.

З початку війни у Реннебу оселилося 75 українських біженців. Вони становлять 3% населення і 92% з усіх біженців, які постійно проживають, за той самий період.

С начала войны в Реннебу поселилось 75 украинских беженцев. Они составляют 3% населения и 92% из всех беженцев, которых поселили за тот же период.

Utfordring å finne rett arbeid

Проблема знайти відповідну роботу

Проблема найти подходящую работу

Bare en liten andel av ukrainske flyktninger i Rennebu får brukt sin kompetanse i jobbene de får.

Лише незначна частина українських біженців у Реннебу можуть використати свою професійну кваліфікацію на роботі, яку вони отримують.

Только незначительная часть украинских беженцев в Реннебу могут использовать свою профессиональную квалификацию на работе, которую они получают.

Av de 75 flyktningene kommunen har bosatt siden krigsutbruddet er 14 prosent av de voksne videre i fulltidsjobb.

З 75 біженців, які оселилися в муніципалітеті з початку війни, лише 14% дорослих отримали постійну роботу.

Из 75 беженцев, поселившихся в муниципалитете с начала войны, только 14% взрослых получили постоянную работу.

18 prosent har fått deltids- sesong- eller midlertidig arbeid.

Лише 18% отримали сезонну чи тимчасову роботу.

Только 18% получили сезонную или временную работу.

Selv om mange av flyktningene har høyere utdanning, er språkbarrieren en betydelig utfordring for integrering på arbeidsmarkedet.

Незважаючи на те, що багато біженців мають вищу освіту, мовний бар'єр є значною проблемою для інтеграції на ринку праці.

Несмотря на то, что многие беженцы имеют высшее образование, языковой барьер является значительной проблемой для интеграции на рынке труда.

Flyktningene har rett på norskundervisning og introduksjonsprogram, men mange trenger ytterligere oppfølging fra Nav.

Біженці мають право на норвезьку освіту та ознайомлювальну програму, але багато хто потребує подальшого спостереження з боку Nav.

Беженцы имеют право на норвежское образование и ознакомительную программу, но многие нуждаются в дальнейшем наблюдении со стороны Nav.

Leder for innvandringstjenesten i Oppdal, Torhild Rogstad opplyser at ukrainerne får jobb i mange ulike bransjer, fra hotell og restaurant til butikker, bygg/anlegg, mekanisk industri, IT og service.

Глава імміграційної служби в Оппдале Torhild Rogstad повідомляє, що українці знаходять роботу в різних галузях: від готелів і ресторанів до магазинів, будівництва, машинобудування, IT і сфері послуг.

Глава иммиграционной службы в Оппдале Torhild Rogstad сообщает, что украинцы находят работу в самых разных отраслях: от отелей и ресторанов до магазинов, строительства, машиностроения, IT и сфере услуг.

– En mindre andel av de som går over i jobb får benyttet tidligere kompetanse, sier Rogstad, og legger til at det lokale næringslivet stiller seg positiv til å ansette ukrainske flyktninger.

– Менша частина з тих, хто починає працювати, отримує можливість використовувати колишню кваліфікацію, - каже Torhild Rogstad і додає, що місцевий бізнес позитивно ставиться до працевлаштування українських біженців.

– Меньшая часть из тех, кто начинает работать, получает возможность использовать прежнюю квалификацию, - говорит Torhild Rogstad и добавляет, что местный бизнес положительно относится к трудоустройству украинских беженцев.