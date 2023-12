All bruk av generativ AI skal gjennomleses manuelt og godkjennes før publisering

Innhold generert av AI i våre produkter skal merkes tydelig og forståelig, slik at leserne vet når det har konsumert innhold hvor AI har vært tatt i bruk. Når AI har blitt brukt i tidlige faser av den journalistiske prosessen, for eksempel som et hjelpemiddel til informasjonsinnhenting eller oversettelse av språk, er det ikke nødvendig å opplyse om det