Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven gjøres over hele landet, rundt klokken 12, ifølge Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB).

Flere fikk ikke varselet

1 / 2 I dag testes Nødvarsel på mobil.



Dette er andre gang at nødvarsling på mobil blir testet. Første gang var i juni i fjor. Den gang var det flere som ikke fikk varselet.

– Mange av dem som ikke fikk nødvarsel sist, hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

For å unngå varselet må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre folk kjent med hvordan det oppleves å få et slikt varsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tyfoner tuter

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni.

Oppdal har ikke hatt tyfon tidligere, men det er nå montert tyfon på rådhustaket. Den er imidlertid ikke klar til bruk under dagens varsling.