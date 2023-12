Julaften ble ikke så stille som først varslet, det har blåst kraftige vindkast store deler av dagen. Men E6 over Dovrefjell er åpen, og det ser rimelig greit ut i trafikken. Vinden er ventet å rose seg betydelig til kvelds, og det er duket for en stille julekveld i distriktet vårt.

Bildet er tatt ved Grønbakken cirka klokka 15.45 julaften Foto: Statens vegvesen webkamera

Fra mandag ettermiddag er det ventet lokalt mye snø, og det er sendt ut farevarsel.

I innlandsområdene er det ventet 10 til 30 cm på 24 timer, skriver meteorologene hos yr.no. I fjellet er det ventet mer snø. Snøgrensen kommer til å synke gradvis i lavlandet i ytre strøk og det kan det kommer lokalt 5 til 20 cm snø på 24 timer.

Farevarselet gjelder fram til onsdag. I tillegg er det sendt ut farevarsel om betydelig snøskredfare. Snøskredproblem er vedvarende svakt lag (flakskred) og fokksnø (flakskred).

Statens vegvesen har innført stengningsprognoser for fjellovergangene, der man selv kan gå inn og sjekke om det blir stengt. For de neste seks dagene er prognosene for at Dovrefjell kan bli stengt «lav». Se prognosen her.