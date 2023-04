Ett felt skal være åpnet etter snøskredet på E6 i Drivdalen

Politiet skriver i 18-tiden søndag kveld at et snøskred har lagt seg over E6 ved Skåkbekken sør i Drivdalen. En time senere opplyser de at det pågår rydding på stedet og at ett felt skal være åpnet for trafikk.