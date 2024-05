Potetbonde Sivert B.Heggvoll og rådgiver Jenny Kristin Heggvold i Oppdal kommune ved settepotene som Heggvoll skal ha i jorda. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Potetbønder vil ikke at folk skal dyrke potet i hagen

Фермери не хочуть, щоб люди вирощували картоплю у себе в саду

Фермеры не хотят, чтобы люди выращивали картофель у себя в саду

Økt fokus på selvberging kan true potetbøndene.

Підвищена увага до самостійного вирощування картоплі може загрожувати фермерам, які вирощують картоплю.

Повышенное внимание к самостоятельному выращиванию картофеля может угрожать фермерам, которые выращивают картофель.

Hvis potetene til Sivert Heggvoll får en sykdom som kalles tørråte, vil det ødelegge hele avlingen.

Якщо бульби картоплі ферми Sivert Heggvoll захворіють на суху гниль, це може знищити весь врожай.

Если клубни картофеля фермы Sivert Heggvoll заболеют сухой гнилью, это может уничтожить весь урожай.

Tørråte sprer seg videre som en sopp, med sporer i luften.

Суха гниль або фузаріоз картоплі – це грибкова хвороба, яка поширюється повітрям.

Сухая гниль или фузариоз картофеля – это грибковая болезнь, которая распространяется через споры по воздуху.

Den kan spre seg over lange avstander, og kan ødelegge hele avlinger.

Вона може поширюватися на великі відстані і знищувати цілі посіви.

Она может распространяться на большие расстояния и уничтожать целые посевы.

Nå ber potetbøndene folk droppe potet, eller sette poteter som kan tas opp tidlig på året, siden sykdommen sprer seg mest sent på året, når lufta er varm og fuktig.

Зараз фермери просять людей викидати картоплю або садити картоплю, яку можна буде використовувати на початку року, оскільки хвороба поширюється найбільш всього наприкінці року, коли повітря тепле та вологе.

Сейчас фермеры просят людей выбрасывать картофель или сажать картофель, который можно будет использовать в начале года, так как болезнь распространяется больше всего в конце года, когда воздух теплый и влажный.

I Oppdal produserer ti produsenter potet av typen fjellmandel, og de produserer tusen tonn i året.

В Опдалі десять виробників сорту картоплі «Гірський мигдаль», виробництво якої становить понад 1000 тонн на рік.

В Оппдале десять производителей сорта картофеля «Горный миндаль», производство, которого составляет более 1000 тонн в год.

Hvis man har potet i hagen, og mistenker at den har tørråte, kan man se det på bladene.

Якщо у вас в саду є картопля і ви підозрюєте, що у неї суха гниль, ви можете побачити її на листі.

Если у вас в саду есть картофель и вы подозреваете, что у него сухая гниль, вы можете увидеть ее на листьях.

Eksempler på tørråte på potet

De får mørke flekker, og så danner det seg et hvitt belegg på baksiden.

На листі з'являються темні плями, а на звороті утворюється білий наліт.

На листьях появляются темные пятна, а на обратной стороне образуется белый налет.

Hvis man finner dette i hagen, må man putte plantene i en sekk og destruerer dem.

Якщо ви виявите це у саду, необхідно покласти рослини в мішок та знищити їх.

Если вы обнаружите это в саду, необходимо положить растения в мешок и уничтожить их.

Fant igjen bil i Oppdal etter politijakt

У Опдалі знову знайшли автомобіль після поліцейської погоні

В Оппдале опять нашли автомобиль после полицейской погони

Politiet i Trøndelag bisto Innlandet i jakten på en bil lørdag.

У суботу поліція Trøndelag допомогла округу Innlandet знайти автомобіль.

В субботу полиция Trøndelag помогла округу Innlandet найти автомобиль.

Da de fant den, var den forlatt.

Коли вони знайшли автомобіль, його було кинуто на дорозі.

Когда они нашли автомобиль, он был брошен на дороге.

Klokken 13 lørdag ble Trøndelag politidistrikt kontaktet av Innlandet politidistrikt.

У суботу о 13:00 поліція з округу Innlandet зв'язалася з поліцейською дільницею округу Trøndelag.

В субботу в 13:00 полиция из округа Innlandet связалась с полицейским участком округа Trøndelag.

– De hadde en forfølgelse av en bil på riksvei 3 sør for Kvikne.

– Вони переслідували автомобіль на трасі 3 на південь від Kvikne.

– Они преследовали автомобиль на трассе 3 к югу от Kvikne.

Den bilen ble gjenfunnet forlatt på Oppdal, sier operasjonsleder Roger Mogstad ved Trøndelag politidistrikt.

Цей автомобіль знайшли покинутим в Опдалі, каже керівник операції поліцейської дільниці Trøndelag Roger Mogstad.

Этот автомобиль нашли брошенным в Оппдале, говорит руководитель операции полицейского участка Trøndelag Roger Mogstad.

Han vet ikke grunnlaget for at bilen ikke stoppet, men politiet i Trøndelag ble varslet fordi bilen hadde blitt forsøkt stoppet i en kontroll.

Він не знає підстав, з яких машина не зупинилася, але поліція Trøndelag була попереджена, тому що машину намагалися зупинити під час перевірки.

Он не знает основания, по которой машина не остановилась, но полиция Trøndelag была предупреждена, потому что машину пытались остановить во время проверки.

Bilen ble gjenfunnet i Oppdal sentrum midt i handlerushet lørdag ettermiddag, og det var flere politipatruljer på stedet.

Автомобіль було знайдено в центрі Оппдала, у суботу вдень, у розпал торгівлі. На місці події було кілька поліцейських патрулів.

Автомобиль был найден в центре Оппдала, в субботу днем, в самый разгар торговли. На месте происшествия находилось несколько полицейских патрулей.

– Det vil bli opprettet en sak i Innlandet. Vi bisto dem, men fant ingen personer.

– В Innlandet буде порушено справу. Ми їм допомогли, але людей не знайшли.

– В Innlandet будет возбуждено дело. Мы им помогли, но людей не нашли.

Oppdal bygger solcellepaneler på kommunale bygg

Оппдал встановлює сонячні панелі на муніципальних будівлях

Оппдал устанавливает солнечные панели на муниципальных зданиях

Når sola står på som i dag og himmelen er skyfri får Oppdal kommune gode inntekter - både fra vegg og fra tak.

Коли сонце світить, як сьогодні, і безхмарне небо, муніципалітет Оппдала отримує гарний дохід – як зі стіни, так і з даху.

Когда солнце светит, как сегодня, и безоблачное небо, муниципалитет Оппдала получает хороший доход – как со стены, так и с крыши.

På Rådhuset i Oppdal sentrum ble solcellepanel montert i fjor høst.

Восени минулого року у ратуші у центрі Оппдала було встановлено сонячні панелі.

Осенью прошлого года в ратуше в центре Оппдала были установлены солнечные панели.

– Vi slo til da vi ble nødt til å legge nytt tak i fjor, sier Anders Nordmo, enhetsleder for tekniske tjenester i Oppdal kommune.

– Ми вирішили це, коли міняли нову покрівлю на даху минулого року, - каже Anders Nordmо, керівник технічної служби в муніципалітеті Оппдал.

– Мы решили это, когда меняли новую кровлю на крыше в прошлом году, - говорит Anders Nordmо, руководитель технической службы в муниципалитете Оппдал.

På rådhustaket er det nå montert hele 317 paneler som produserer strøm.

Усього на даху ратуші встановлено 317 панелей, що виробляють електроенергію.

Всего на крыше ратуши установлено 317 панелей, вырабатывающих электроэнергию.

Solcelleanlegget på rådhustaket kostet 1,6 millioner.

Сонячна система на даху ратуші коштувала 1,6 мільйона.

Солнечная система на крыше ратуши обошлась в 1,6 миллиона.

Så hva får kommunen igjen?

Що ж отримає муніципалітет у підсумку?

Что же получит муниципалитет в итоге?

– Dataene viser at på de beste dagene i april ble det produsert mellom 600 og 700 kwh per dag, forteller Nordmo.

– Дані показують, що у найкращі дні квітня, щодня вироблялось від 600 до 700 кВтг, – каже Anders Nordmо.

– Данные показывают, что в лучшие дни апреля, в день производилось от 600 до 700 кВтч, - говорит Anders Nordmо.

Den svakeste produksjonen i april var den 20. hvor det ble produsert bare 80 kwh.

Найслабше виробництво у квітні було 20 числа, коли було вироблено лише 80 кВтг.

Самое слабое производство в апреле было 20 числа, когда было произведено всего 80 кВтч.

Totalt i april produserte rådhustaket omtrent 13 000 kwh strøm. Målet er en årlig produksjon på 122 000 kwh.

Загалом у квітні дах ратуші виробив близько 13 000 кВтг електроенергії. Метою є річне виробництво 122 000 кВтг.

Всего в апреле крыша ратуши произвела около 13 000 кВтч электроэнергии. Целью является годовое производство 122 000 кВтч.

Med en snittpris på 0,71 kr per kwh i Midt-Norge i april ble det altså produsert strøm på rådhustaket for over 9000 kroner.

За середньої ціни 0,71 крони за кіловат-годину, у квітні, у центральній Норвегії, електроенергія вироблена на даху ратуші коштувала понад 9 000 крон.

При средней цене 0,71 кроны за киловатт-час, в апреле, в центральной Норвегии, электроэнергия произведенная на крыше ратуши, стоила более 9 000 крон.

Nå konkurrerer Rådhuset mot brannstasjonen om å produsere mest strøm.

Тепер ратуша конкурує із пожежною частиною за виробництво як найбільшої кількості електроенергії.

Теперь ратуша конкурирует с пожарной частью за производство как можно большего количества электроэнергии.

Den nye brannstasjonen i Oppdal fikk montert 77 panel på veggene i juni 2023, og har siden da produsert 13 500 kwh strøm.

У червні 2023 року на стінах нової пожежної частини в Опдалі було встановлено 77 панелей, і з того часу вона виробила 13 500 кВтг електроенергії.

В июне 2023 года на стенах новой пожарной части в Оппдале было установлено 77 панелей, и с тех пор она произвела 13 500 кВтч электроэнергии.

Her forventer kommunen å produsere 19 000 kwh i året.

Тут муніципалітет розраховує виробляти 19 000 кВтг на рік.

Здесь муниципалитет рассчитывает производить 19 000 кВтч в год.

Også på Krux innovasjonssenter i Oppdal sentrum er det montert solcelleanlegg på hele det østvendte taket.

Також в інноваційному центрі Krux, у центрі Оппдала, на даху, що виходить на схід, було встановлено систему сонячних батарей.

Также в инновационном центре Krux, в центре Оппдала, на крыше, выходящей на восток, была установлена система солнечных батарей.

Tom Erik Thorsø i Siva Eiendom opplyser om at de i 2023 produserte 50 800 kwh.

Tom Erik Thorsø із Siva Eiendom заявляє, що у 2023 році вони виробили 50 800 кВтг.

Tom Erik Thorsø из Siva Eiendom заявляет, что в 2023 году они произвели 50 800 кВтч.

Nå bygger Oppdal kommune ny barnehage i sentrum, også her skal det monteres solceller.

Наразі муніципалітет Оппдала будує в центрі міста новий дитячий садок, тут також будуть встановлені сонячні батареї.

Сейчас муниципалитет Оппдала строит в центре города новый детский сад, здесь также будут установлены солнечные батареи.