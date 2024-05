Kort oppsummert NAV Oppdal Rennebu, Flyktningtjenesten og Rennebu Næringsforening arrangerer jobbtreff på Mjuklia Gjestegård den 22. mai.

Hovedmålet med treffet er å fremme integrering og koble jobbsøkere med lokale bedrifter.

Arbeidsgivere kommer til å presentere tilgjengelige stillinger og jobbsøkere kan diskutere muligheter med dem.

Arrangementet har hatt suksess i Oppdal tidligere, og NAV har planer om å kopiere det i andre deler av landet. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

Hans Bøe fra Nav, Torhild Rogstad fra flyktningtjenesten og Emilia Posviaschonna som er tolk presenterte jobbmessen i Oppdal i 2022. Onsdag blir det lignende treff på Berkåk. Foto: Tore Brendryen

Onsdag 22. mai arrangerer Nav Oppdal Rennebu, i samarbeid med Flyktningtjenesten og Rennebu Næringsforening, jobbtreff på Mjuklia Gjestegård.

– Treffet er spesielt rettet opp mot integrering, og er slett ikke bare for de som kan starte i morgen. Her kan arbeidsgiverne komme med alle typer arbeid, så det er viktig at både arbeidsgivere og -søkere møter opp. Dette er en gylden anledning til å få presentert seg, sier leder i Rennebu Næringsforening, Siv Remetun Lånke.

Et lignende opplegg er prøvd med godt hell i Oppdal to ganger tidligere, og ordningen vil Nav Oppdal-Rennebu kopiere også andre steder i landet.

Arbeidsgiverne kan komme med alle slags typer arbeid, og på jobbtreffet vil lokale bedrifter holde en kort presentasjon om hva de driver med og hvilket behov for arbeidskraft de har. Nav vil orientere om diverse ordninger, som for eksempel kjøp av opplæringstid.

Når presentasjonen er ferdig, vil arbeidsgiverne spre seg rundt i lokalene og arbeidssøkerne vil så ha mulighet til å få en kort prat med den enkelte bedrift.

– Her er det mulig for alle å være med. Både bedrifter med et umiddelbart behov for flere hender, bedrifter som tilbyr sommerjobber og bedrifter som ser at de trenger folk på lengre sikt, opplyser markedsrådgiver Nav Oppdal og Rennebu, Vegard Kaarbø.

Arbeidssøkerne vil ha med CV i papirform som bedriftene kan få på jobbtreffet.

– Kanskje kan vi fra Nav inngå et samarbeid der vi kan ordne med kompetanseheving som gjør at din bedrift vil kunne få tak i kvalifisert arbeidskraft i et ellers stramt arbeidsmarked? spør Kaarbø.

– Ønsker din bedrift for eksempel å tilby praksisplass til høsten, er treffet en fin mulighet til å knytte kontakter, sier han.22 ,

Remetun Lånke håper tiltaket i Rennebu får like stor respons som tilsvarende i nabobygda.

– I Oppdal er det kjørt flere runder med jobbtreff, og det med gode resultat, noe vi håper å oppleve her i Rennebu også. Det er derfor viktig at bedrifter og arbeidssøkere møter opp, gjentar Siv Remetun Lånke i Rennebu Næringsforening.