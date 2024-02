Like etter halv fire onsdag ettermiddag var det et sammenstøt mellom to biler på Storlidalsveien, like ved Lønset.

Det skriver politiet på X klokken 16.09. Da var det gått en halvtime siden sammenstøtet.

«Den ene føreren har vært i kontakt med oss, den andre føreren kjørte videre. Vi ønsker at vedkommende ringer oss på 02800.», heter det i etterlysningen.